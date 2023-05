1. FC Köln positioniert sich gegen DFL-Investor und kritisiert Vorgehen

Vor der Abstimmung am Mittwoch hat sich der Vorstand des 1. FC Köln gegen die Investorenpläne der DFL ausgesprochen. Als Alternativen bringt er auch unpopuläre Ideen ins Spiel.

Am Mittwoch dürfte es in Frankfurt am Main zu heißen Diskussionen kommen. Die 36 Erst- und Zweitligisten stimmen auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber ab, ob Verhandlungen mit einem möglichen DFL-Investor aufgenommen werden sollen oder nicht. Mit dem 1. FC Köln hat sich ein Bundesligist schon vorab klar positioniert.

"Unser aller Ziel muss sein, das DFL-Geschäftsmodell selbstbestimmt aus eigener Kraft weiterzuentwickeln", schrieb der Vorstand des FC in einem offenen Brief an die Mitglieder. "Bei der Beteiligung eines Private-Equity-Investors über 20 Jahre würden die beiden Bundesligen einen Teil ihrer Entscheidungsfreiheit verlieren." Man lehne es "entschieden ab", "auf Ligaebene zusätzliches Geld für die Verwendung auf Klubebene zu generieren".

Denn, so heißt es in dem Schreiben, das von Präsident Werner Wolf sowie den Vizepräsidenten Eckhard Sauren und Carsten Wettich unterzeichnet ist, weiter: "So sehr sich mancher das auch wünschen mag: Es entspricht schlicht und ergreifend nicht der Realität, dass ein Private-Equity-Investor der DFL bis zu zwei Milliarden Euro gibt, ohne dass er entscheidende Mitbestimmung verlangt." Für einen solchen Investor sei "die Aufrechterhaltung der Fußballkultur keine Zielsetzung".

"Das wirkt geradezu absurd"

Gleichzeitig kritisiert das Kölner Gremium das Vorgehen der DFL. Alternativen seien bei der DFL "leider nicht hinreichend diskutiert oder geprüft" worden. Dabei gäbe es "gute": "So könnte das Namensrecht an der Bundesliga vergeben werden oder eine zusätzliche exklusive Anstoßzeit geschaffen werden. Beide Beispiele müssen einem nicht gefallen, sie sind aber auf jeden Fall besser als die Beteiligung eines Investors an den Bundesligen. Ein weiterer möglicher Weg wäre die Fremdfinanzierung über einen klassischen Bankkredit oder Anleihen" wie in NBA oder NHL.

Auch den Zeitpunkt der Debatte sehen Wolf & Co. skeptisch. "Das größte 'Restrukturierungsprojekt' in der Geschichte des deutschen Profifußballs ausgerechnet in einer solchen Übergangsphase ohne etablierte Geschäftsführung zu starten, wirkt geradezu absurd", schreiben sie mit Blick auf die interimsmäßigen DFL-Bosse Axel Hellmann und Oliver Leki.

Die DFL plant, 12,5 Prozent an der Medien-Vermarktung der Bundesliga für 20 Jahre an einen Investor abzutreten und dafür rund zwei Milliarden Euro zu generieren. Auch über die Verteilung dieser Gelder gibt es unterschiedliche Ansichten.