1. FC Köln II: Glückloser Zimmermann steht im Fokus

Die U 21 des 1. FC Köln ist mittlerweile seit neun Spielen ohne Sieg. Trainer Mark Zimmermann steht im Fokus und muss bei einer Pleite gegen Kaan-Marienborn wohl um seinen Job bangen.

Es ist ein Negativlauf, der besorgniserregende Ausmaße annimmt. Der 1. FC Köln II ist in der Regionalliga West seit neun Partien ohne Sieg. Die Ausbeute im November hatten die Verantwortlichen noch verklärt. Alle vier Duelle des tristen Monats endeten unentschieden - und die Kölner Lesart lautete: Vier Punkte im mühsamen Kampf um den Klassenerhalt. Überdeutlich wurden die Probleme allerdings am vergangenen Freitag, als es bei Schalkes U 23 eine 0:5-Klatsche setzte.

Bereits am ersten Spieltag ging die Kölner U 21 in Rödinghausen mit 0:5 unter. Danach schien sie sich zwar zu stabilisieren und stand nach dem bislang letzten Sieg gegen Wattenscheid Anfang Oktober (3:2) sogar wieder in den Top 5 der Tabelle. Es folgte jedoch der abermalige Absturz - und ein Ende der Negativspirale ist derzeit nicht in Sicht. Die Kombination aus der Sieglos-Serie und dem brutalen Rückfall im Schalker Parkstadion bringt nun die Personalie Mark Zimmermann in den Fokus.

Der Fußballlehrer formte aus der U 21 in den drei vorherigen Jahren eine Spitzenmannschaft. Einen Absturz in die Mittelrheinliga kann sich der Verein allerdings unter keinen Umständen erlauben. Der im Sommer neu formierten Mannschaft fehlt offensichtlich die Qualität - und dem Trainer mittlerweile auch das Quäntchen Glück. So wird aus dem kommenden Heim- wohl zugleich ein Schicksalsspiel für Zimmermann: Gelingt gegen Aufsteiger Kaan-Marienborn im heimischen Stadion kein Sieg, dürfte es eng werden für den 48-Jährigen, dessen Vertrag ohnehin am Saisonende ausläuft. Es gilt am Geißbockheim mittlerweile als offenes Geheimnis, dass es keine weitere Verlängerung geben wird, strebt der lange Zeit erfolgreiche Zimmermann selbst doch auch nach höherklassigen Zielen.

Ins Bild passt, dass mit Lukas Berg jüngst ein neuer Leiter das Kölner NLZ übernommen hat. Der Nachwuchs soll eine neue Ausrichtung erhalten. Mit Alexander Ende wurde unlängst bereits ein derzeit freier Fußballlehrer auf der Tribüne des Franz-Kremer-Stadions gesichtet. Der 43-Jährige coachte bis zum Sommer den Stadtrivalen Fortuna Köln und ist seither vereinslos.