1. FC Köln holt Österreichs Rekordnationalspielerin Puntigam

Der 1. FC Köln hat einen kleinen Transfer-Coup gelandet: Wie der Bundesligist am Donnerstagvormittag bekanntgab, wechselt Sarah Puntigam zur neuen Saison von HSC Montpellier an den Rhein.

Die Rekordnationalspielerin Österreichs (118 Länderspiele) unterschreibt in Köln einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Die 29-Jährige spielte in der Bundesliga bereits jeweils vier Jahre für den FC Bayern München und den SC Freiburg. Mit den Bayern wurde Puntigam DFB-Pokalsiegerin 2012. Zudem lief Puntigam, die im österreichischen Feldbach geboren wurde und in Raning aufwuchs, in ihrer Heimat für den USV Gnas und den LUV Graz sowie in der Schweiz für den SC Kriens auf.

Mit der Nationalmannschaft Österreichs stieß Puntigam bei der Europameisterschaft 2017 bis ins Halbfinale vor und scheiterte dort erst im Elfmeterschießen an Dänemark. In der Bundesliga bestritt sie bislang 96 Spiele und erzielte dabei fünf Tore. Außerdem kam sie 19-mal im DFB-Pokal zum Einsatz.

"Direkt einen sehr guten Eindruck vom 1. FC Köln"

"Ich hatte in den Gesprächen mit Nicole Bender und Trainer Sascha Glass direkt einen sehr guten Eindruck vom 1. FC Köln und von den Zukunftsvisionen für den Frauenfußballbereich", wird Puntigam zitiert: "Der FC ist mit seinen Werten wie Vielfalt und Akzeptanz ein Klub, bei dem ich mich sehr wohlfühlen werde. Ich freue mich auch darauf, wieder in der Bundesliga zu spielen, bekannte Gesichter zu sehen und in einer jungen und talentierten Mannschaft Verantwortung zu übernehmen." Die Defensivspezialistin wolle dem FC helfen, "den nächsten Schritt in der Entwicklung nach vorne zu machen".

Ihr Rekord von 118 Länderspielen ist absolut beeindruckend. Nicole Bender

Nicole Bender, sportliche Leiterin der FC-Frauen, sei "stolz und glücklich" wegen des Deals. "Sie soll mit ihrer außergewöhnlichen sportlichen Qualität und ihrer Erfahrung eine unserer Führungsspielerinnen werden, an der sich unsere Talente orientieren können", so Bender: "Sie kann flexibel auf der Innenverteidigerposition und auf der Sechs spielen. Ihr Rekord von 118 Länderspielen ist absolut beeindruckend. Wir gehen davon aus, dass sie auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2022 in England dabei sein wird, drücken ihr dafür die Daumen und freuen uns, dass sie unser Team zur neuen Saison verstärken wird."