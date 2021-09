1. FC Köln geht Kooperation mit japanischem Erstligisten ein

Der 1. FC Köln geht eine Kooperation mit dem japanischen Klub Sanfrecce Hiroshima ein. Die Ziele der Vereinbarung sind vielfältig.

Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, ist die Zusammenarbeit auf zweieinhalb Jahre angelegt. In dieser Zeit sollen Trainerschulungen, Trainingslager sowie ein "intensiver Austausch im Jugend- und Scoutingbereich an beiden Standorten" stattfinden. Zudem sind Management-Seminare in Köln und Hiroshima geplant.

"Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen, von dem beide Klubs dauerhaft profitieren - sportlich und wirtschaftlich", wird FC-Präsident Werner Wolf in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Geschäftsführer Alexander Wehrle will "die Kooperation nutzen, um unsere Expertise im Sport- und Managementbereich zu teilen, die Bekanntheit des FC im asiatischen Raum zu steigern und neue Partner zu akquirieren". Bereits 2021 hatte der 1. FC Köln Partner-Veranstaltungen mit japanischen Fußballverbänden und Ausbildungsstätten abgehalten.

1. FC Köln - Vereinsdaten Gründungsdatum 13.02.1948 Vereinsfarben Rot-Weiß 1. FC Köln - Vereinsdaten Gründungsdatum 13.02.1948 Mitglieder 111.578 Vereinsfarben Rot-Weiß Anschrift 1. FC Köln

Geißbockheim

Rhein-Energie-Sportpark

Franz-Kremer-Allee 1-3

50937 Köln

Telefon: (02 21) 99 1948 0

Internet www.fc-koeln.de Vereinsinfo Sanfrecce Hiroshima - Vereinsdaten Sanfrecce Hiroshima - Vereinsdaten Internet www.sanfrecce.co.jp/ Vereinsinfo

Sanfrecce Hiroshima wurde bislang dreimal japanischer Meister, zuletzt 2015. Aktuell liegt das Team in der J1 League auf Tabellenplatz zwölf.