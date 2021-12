1. FC Köln erweitert Geschäftsführung - Wehrle verlängert nicht

Beim 1. FC Köln werden bald drei Geschäftsführer tätig sein. Neben Christian Keller stößt auch Philipp Türoff hinzu. Doch wie lange bleibt Alexander Wehrle noch?

Dass zum 1. April 2022 Christian Keller als Geschäftsführer beim 1. FC Köln anfängt, steht seit wenigen Wochen fest. Schon vor ihm wird ein weiterer Neuer seinen Dienst antreten: Mit Philipp Türoff erweitert der FC sein Führungsteam ab 1. Januar.

Der 45-Jährige, zuletzt als Finanzchef bei "Birkenstock" tätig, verantwortet künftig die Bereiche Finanzen, Vertriebssteuerung, Personal und IT. Während Keller die Verantwortung für den Bereich Sport tragen wird, konzentriert sich Alexander Wehrle, der seit 2013 als FC-Geschäftsführer fungiert, künftig auf die Bereiche Unternehmensstrategie, Kommunikation, Marketing, Internationalisierung und Nachhaltigkeit.

Dass Wehrle nicht verlängert, vermeldet der FC fast beiläufig

Doch wie lange noch? In den letzten Tagen und Wochen war Wehrle immer stärker als möglicher Nachfolger von Thomas Hitzlsperger in den Fokus gerückt, der beim VfB Stuttgart spätestens im Herbst 2022 als Vorstandschef aufhören wird. Und zumindest ist nun klar, dass Wehrle seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag beim FC trotz eines vorliegenden Angebots nicht noch einmal verlängern will. Das vermeldeten die Kölner am Mittwoch fast beiläufig im letzten Satz ihrer Pressemitteilung.

"Mit der Idee, die Geschäftsführung zu erweitern, bin ich beim Vorstand auf offene Ohren gestoßen", wird Wehrle ansonsten nur zitiert: "Wir waren uns von Anfang an alle einig, dass es bei der Anzahl an Herausforderungen, die der FC und unsere Ziele mit sich bringen, Sinn macht, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen."

Türoff will im neuen Jahr "den Weg, den der FC mit dem aktuellen Vorstand eingeschlagen hat und den ich von außen sehr positiv wahrgenommen habe, weitergehen und mitgestalten". Ihm sei eine Perspektive für den Klub aufgezeigt worden, "an die ich glaube".