1. FC Köln: CAS-Urteil lässt auch die Aufstiegsträume der U 21 platzen

Das CAS-Urteil, wonach der 1. FC Köln in den kommenden beiden Transfer-Perioden keine neuen Spieler verpflichten darf, hat auch Auswirkungen auf die U 21 in der Regionalliga West. Denn die Strafe erfasst auch die FC-Reserve, die ebenfalls bis Januar 2025 keine neuen Spieler registrieren darf.

In der Regionalliga West überwintert der 1. FC Köln II auf Rang vier. In der Restrunde aber rückt die Platzierung wohl in den Hintergrund. IMAGO/Beautiful Sports

"Wir sind enttäuscht und haben es anders erwartet", kommentierte der Trainer Evangelos Sbonias das CAS-Urteil, betonte aber zugleich: "Natürlich waren wir aber auch auf dieses Szenario vorbereitet und holen die entsprechenden Pläne jetzt aus der Schublade. Wir müssen jetzt alle Kräfte bündeln, jede Herausforderung birgt auch eine Chance."

Die kurzfristige Konsequenz des Urteils dürfte es sein, dass die Aufstiegsträume der U 21 geplatzt sein dürften. Die FC-Reserve liegt aktuell acht Zähler hinter den Tabellenführer 1. FC Bocholt - könnte aber theoretisch mit einem Sieg im direkten Duell zum Auftakt nach der Winterpause den Rückstand verkürzen.

Allerdings käme ein Aufstieg in die 3. Liga unter den veränderten Rahmenbedingungen nach dem CAS-Urteil einem nicht zu bewältigenden Husarenstück gleich. Denn der Kader könnte nach dem Sprung in den Profi-Fußball nicht adäquat verstärkt werden - zumal zunächst einmal Lücken geschlossen werden müssen.

Hört Höger auf?

Denn ein weiterer Verbleib von Justin Diehl, der Lebensversicherung in der Offensive, darf ausgeschlossen werden. Womöglich verlässt der Stürmer den Verein sogar schon im Januar. Einen Ersatz darf der FC jedoch nicht verpflichten. Zudem ist beim Kapitän Marco Höger unklar, ob der Routinier nach seinen Knie-Problemen noch einmal aktiv auf den Rasen zurückkehren kann. Högers Vertrag endet zudem am Saisonende - gut möglich, dass der 34-Jährige seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel hängen muss. Damit wäre ein zweites gravierendes Loch in den Kader gerissen, das der FC nicht schließen kann.

Das Hauptaugenmerk bei der U 21 dürfte daher nach der Winterpause darauf liegen, den eigenen Talenten mehr Spielpraxis zu geben. Dabei dürfte Sbonias auch vermehrt jene Youngster einsetzen, die im Sommer aus der eigenen U 19 in den Seniorenfußball aufrücken werden. Gut möglich auch, dass sogar die beiden 17-Jährigen U-17-Weltmeister des 1. FC Köln, Fayssal Harchaoui und Justin von der Hitz, in den kommenden Monaten mit ersten Einsätzen in der Regionalliga West belohnt werden.

17 Verträge laufen aus

All dies ist gefahrlos möglich, da die bärenstarke Zwischenbilanz von 32 Punkten dafür sorgt, dass das Team nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten wird. Sbonias kann daher mit seinem Team gefahrlos an der individuellen Entwicklung arbeiten.

Neben dem Platz haben Kölns Sportchef Christian Keller und der NLZ-Leiter Lukas Berg Schwerstarbeit, denn 17 Verträge aus dem aktuellen Kader laufen am 30. Juni aus. Ein Großteil dieser Spieler muss zwingend gehalten werden, um nach dem CAS-Urteil in der Saison 2024/25 überhaupt eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen zu können. Trotz der beeindruckenden Hinrunde steht dem 1. FC Köln nach den Weihnachtstagen also eine Menge bevor.