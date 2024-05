1. FC Köln beendet Zusammenarbeit mit Trainer Schultz

Wenige Tage nach dem Ende der Saison haben sich Absteiger 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz auf ein Ende der Zusammenarbeit geeinigt.

"Der 1. FC Köln wird mit neuen Verantwortlichen im Trainerteam in die Saison 2024/25 starten. Nach einer umfassenden gemeinsamen Analyse der abgelaufenen Spielzeit haben sich der FC und sein bisheriger Cheftrainer Timo Schultz einvernehmlich darauf verständigt, den auslaufenden Arbeitsvertrag nicht zu verlängern", hieß es in einer Pressemitteilung des Klubs am Montag. Die Spieler seien per Videokonferenz über die Entscheidung informiert worden. Ein Nachfolger soll bis zum Start der Vorbereitung präsentiert werden.

"Wir haben uns in der vergangenen Woche bewusst sehr viel Zeit genommen, um gemeinsam mit Timo die Rückrunde aufzuarbeiten und jeden Stein umzudrehen. Im Ergebnis waren wir übereinstimmend der Ansicht, dass wir in die mit großen Herausforderungen einhergehende Zweitligasaison mit neuen Impulsen im Trainerteam starten müssen", sagt Geschäftsführer Christian Keller.

Schultz hatte die Kölner erst Anfang des Jahres übernommen und es nicht mehr geschafft, die Wende einzuleiten. Unter seiner Leitung gelangen nur drei Siege bei acht Remis und sieben Niederlagen.

Schultz: "Konsequent und richtig"

"Da wir unser großes Ziel - den Klassenerhalt - nicht erreicht haben, bin ich der Meinung, dass es konsequent und richtig ist, dass jemand anderes einen Neuanfang startet", wird der 46-Jährige in der Pressemitteilung des FC zitiert.

Auch die beiden Co-Trainer André Pawlak und Kevin McKenna werden den Verein demnach verlassen. Pawlak hatte schon zuvor um die Auflösung seines bis 2025 laufenden Vertrages gebeten, da er neue berufliche Herausforderungen angehen wollte. Der Vertrag von McKenna läuft ohnehin aus und wird nicht verlängert.

"Unter wechselnden Cheftrainern waren sie stets loyale, verlässliche Mitstreiter auf fachlich hohem Niveau. Für ihre jeweilige Zukunft wünschen wir den Beiden privat wie beruflich den bestmöglichen Erfolg", kommentierte Keller die Personalien. Damit muss sich der FC in der 2. Liga im Trainerteam komplett neu aufstellen.

Erstes Training am 24. Juni

Vom 21. bis 23. Juni werden die Spieler zur Leistungsdiagnostik zurückerwartet. Am Montag, 24. Juni, ist offizieller Trainingsauftakt. Der 1. Spieltag in der 2. Bundesliga geht vom 2. bis 4. August über die Bühne.