1. FC Kaan-Marienborn holt Ex-Nationalspieler

Der 1. FC Kaan-Marienborn verstärkt seine Offensive noch einmal. Nach Ilyass Mirroche wird auch Ex-Nationalspieler David Manga künftig das Dress des Westfalen-Oberligisten tragen.

Zwölf Einsätze für die Nationalmannschaft Zentralafrikas stehen in der Vita von David Manga. Der in Paris geborene und bei PSG ausgebildete Offensivmann wird ab sofort den 1. FC Kaan-Marienborn in der Oberliga Westfalen verstärken. Der 32-Jährige, der im Angriff flexibel einsetzbar ist, ist nach Ilyass Mirroche der nächste Offensivzugang. Manga blickt neben seinen Erfahrungen aus der Nationalmannschaft auch auf zahlreiche Stationen in Europas 1. Ligen zurück. Auch in Deutschland schnürte er bereits seine Schuhe. Für den TSV 1860 München lief er drei Spielzeiten in der Regionalliga auf. Auch Europa-Cup-Quali spielte er schon, verpasste mit Zira FK und Ironi Kiryat Shmona aber jeweils den Einzug in die Europa League. Zuletzt stand er wieder bei der AS Saint-Ouen-L'Aumône in Frankreich unter Vertrag, von wo aus es ihn nun zum zweiten Mal nach Deutschland treibt.

Manga trainiert bereits seit mehreren Wochen beim Oberligisten mit und lief für die Kicker aus Siegen auch bereits in drei Testspielen auf. Dabei habe er insgesamt Manga gute Eindrücke hinterlassen, die für eine Verpflichtung sprachen, so der Verein. "David ist ein Offensivspieler, der neben hohem Tempo große Erfahrung mitbringt. Er hat die Qualität und den Spielwitz, uns in den entscheidenden Momenten weiterhelfen zu können", so der sportliche Leiter Jochen Trilling über den Neuzugang.

Zwei Abgänge

Neben der Neuverpflichtung hat der 1. FC Kaan-Marienborn aber auch einen weiteren Abgang zu vermelden. Nachdem bereits Giovanni Multari (TSG Sprockhövel) den Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen verließ, geht mit Adrian Cieslak nun ein weiterer Defensivspieler von Bord. Der Pole wechselt innerhalb der Liga zum Holzwickeder SC. Zu beiden Defensivabgängen sagt Trilling: "Beide Spieler sind aus unterschiedlichen Gründen mit dem Wunsch, den Verein zu verlassen, auf uns zugekommen. Wir wollten ihnen bei ihrem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen und wünschen Adi und Giovanni für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg alles Gute."