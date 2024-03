1. FC Gievenbeck findet neues Trainerduo: Mass wird befördert, Büchter kommt aus Ibbenbüren

Der 1. FC Gievenbeck hat für die neue Spielzeit ein neues Trainerduo gefunden. Torsten Maas und Steffen Büchter beerben Florian Reckels.

Seit Dezember war bekannt, dass Chefcoach Florian Reckels den 1. FC Gievenbeck am Ende der Saison nach vier Jahren verlassen wird. Bei ihren Nachfolge-Regelung ließen sich die Münsteraner Zeit, nun meldete der Klub jedoch Vollzug.

Torsten Maas und Steffen Büchter treten das Reckels-Erbe im Sommer als gleichberechtigtes Trainerduo an. "Wir setzen vollkommen bewusst erstmals überhaupt auf eine junge, starke Doppelspitze", gibt Carsten Becker einen Einblick in die Suche. "Uns war im Grunde immer klar, dass Torsten eine noch stärkere Rolle zukommen wird, weil wir - und nicht zuletzt unsere erfahrenen Spieler - super zufrieden mit ihm sind. Deshalb ist es für uns nur logisch, dass er nun in die erste Reihe rutscht und mit all seinem Engagement, seiner Akribie und seinem Spielverständnis unser Flaggschiff anführt", erklärt der sportliche Leiter Maas' Beförderung. Dem 24-Jährigen künftig an der Seite stehen wird mit dem 28-jährigen Büchter ein weiterer "Jungspund".

Ich stehe total hinter der Art und Weise, wie in Gievenbeck gearbeitet wird. Steffen Büchter

"Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Steffen ein weiteren jungen, sympathischen, fußballverrückten und vor allem fachkompetenten Trainer gefunden haben, der die nächsten Jahre das Geschehen rund um unsere 1. Mannschaft mitgestalten soll", so Becker. Büchter habe bei der Ibbenbüren bereits wertvolle Erfahrungen sammeln können, dort fantastische Arbeit geleistet und werde nun den FCG-Weg zu 100 Prozent mitgehen, ist sich der sportliche Leiter sicher.

Büchter freut sich am die gemeinsame Zukunft: "Ähnlich wie Ibbenbüren steht Gievenbeck in der Oberliga für entwicklungsorientiertes Arbeiten, muss als Verein aus vergleichsweise geringen Mitteln das Maximale herausholen und weist dabei einen hohen Anteil an Eigengewächsen im Kader auf. Ich stehe total hinter der Art und Weise, wie in Gievenbeck gearbeitet wird und bin mir sicher, dass diese Idee ideal zu mir passt."

In seiner zweiten Oberliga-Saison nach dem Aufstieg 2022 liegt Gievenbeck im gesicherten Mittelfeld knapp hinter der zweiten Mannschaft des Stadtrivalen SC Preußen Münster. Kommenden Sonntag tritt der FCG beim Tabellenzweiten Schermbeck an.