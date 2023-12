1. FC Düren verweist Insolvenzgerüchte ins Reich der Märchen

Zuletzt hatten verspätet gezahlte Spielergehälter für Insolvenzgerüchte rund um den 1. FC Düren gesorgt. Präsident Wolfgang Spelthahn gibt Entwarnung und spricht von "großem Unfug".

Wolfgang Spelthahn (60) gibt Entwarnung. Die jüngsten Gerüchte um eine finanzielle Schieflage des 1. FC Düren oder gar eine drohende Insolvenz verweist der Klubpräsident ins Reich der Märchen. Und zwar vehement: "Das ist einfach nur großer Unfug." Da die Vermögenswerte des Vereins die Verbindlichkeiten (auch nach den kostspieligen Umbaumaßnahmen an der Westkampfbahn) deutlich übersteigen, sei eine Insolvenz "schlichtweg ausgeschlossen. Es gibt offenbar Leute, die unseren Verein in Verruf bringen wollen. Aber diejenigen muss ich leider enttäuschen: Wir sind und bleiben liquide."

Ein kurzfristiger Zahlungsstau hatte die besagten Spekulationen entfacht. Spelthahn räumt ein, dass die eigentlich zum 30. November fälligen Spielergehälter mit rund zweiwöchiger Verspätung überwiesen wurden: "Das ist ärgerlich für beide Seiten, kommt aber in den besten Vereinen vor." Den Verzug bezeichnet Spelthahn als "einmalige Panne. Dass daraus Insolvenz-Gerüchte entstehen, ist ärgerlich. Denn diese zu verneinen, kostet Energie."

Trainerentscheidung nach Weihnachten

Energie, die Spelthahn und Co. in den kommenden Tagen für andere Themen aufbringen müssen. Etwa bei der Suche nach einem endgültigen Nachfolger für den im Oktober zurückgetretenen Chefcoach Boris Schommers. Die Gespräche mit dem Interims-Duo um Carsten Wissing und Martin Grund stehen ebenso noch aus wie die mit dem Mannschaftsrat. "Vor Weihnachten wird es keine Entscheidung geben", erklärt Spelthahn. Demnach ist weiterhin offen, ob man in der aktuellen Konstellation weitermacht oder auf eine externe Lösung setzt.

Einig ist man sich in Düren indes, dass der am 31. Dezember auslaufende Vertrag mit Matthias Georg (36) verlängert werden soll. Der Ex-Geschäftsführer von Kickers Offenbach berät seit dem 1. Oktober das Präsidium. "Er ist nach so kurzer Zeit nicht mehr wegzudenken aus dem Verein", sagt Spelthahn über den voraussichtlich neuen (hauptamtlichen) Geschäftsführer. Als solcher würde Georg auch weiter Aufgaben eines Sportchefs übernehmen. Zumindest so lange, bis dieses (ebenfalls zuletzt von Schommers ausgeführte) Amt neu besetzt ist.