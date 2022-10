1. FC Düren trennt sich von Aufstiegscoach Brunetto

Der 1. FC Düren hat sich von Trainer Giuseppe Brunetto getrennt. Der Coach war seit Juli 2019 im Amt und führte Düren zuletzt in die Regionalliga.

Giuseppe Brunetto ist nicht mehr länger Coach in Düren. IMAGO/foto2press

"Leider haben wir in diversen Gesprächen zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft belastet ist", so Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren, auf der Internetseite des Vereins. Deswegen habe man am Mittwochabend "schweren Herzens" die notwendigen Konsequenzen gezogen. Die Trennung sei im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt.

Dem Verein sei es bewusst, dass er mit Giuseppe Brunetto eine erfolgreiche Zeit inklusive des Aufstiegs in die Regionalliga verzeichnen konnte. Auch das gewonnene Mittelrhein-Pokalendspiel gegen Alemannia Aachen sowie die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München waren weitere Höhepunkte unter Brunetto. "Für diese Zeit danken wir Pepe Brunetto, vor allem aber auch für seine stets menschliche und freundschaftliche Art und Weise", so Spelthahn weiter.

Interimstrainer wird der bisherige Co-Trainer Carsten Wissing. Der 1. FC Düren liegt vor dem 14. Spieltag auf Tabellenplatz 15 in der Regionalliga West - gleichbedeutend mit dem ersten Abstiegsrang. Am Samstag geht es gegen den Wuppertaler SV.