1. FC Düren schüttelt Pesch ab - Bergisch Gladbach vergibt zu viele Chancen

In einem Sechs-Punkte-Spiel beim FC Pesch hat der 1. FC Düren seine Vormachtstellung untermauert. Diese anzugreifen, das versucht der FC Hennef 05, der dafür am Sonntag auch jede Menge Argumente geliefert hat. Von der Tabellenspitze weit entfernt befindet sich der SV Bergisch Gladbach 09, was diesmal viel mit dem Verhalten vor dem gegnerischen Tor zu tun hatte.

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Pesch und dem 1. FC Düren ging an die favorisierten Gäste vom FCD. Beim 2:1 startete Pesch nervös, während Düren sofort aggressiv und druckvoll agierte. Bors erzielte ein somit verdientes Führungstor in der 17. Minute. Doch die Führung geriet kurz darauf ins Wanken, weil Yildiz und Papazoglu eine hochkarätige Doppelchance hatten, die FCD-Torwart Bade aber bravourös parierte. Auf der Gegenseite setzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Bors seinen Teamkollegen Brasnic in Szene, mit 2:0 ging es in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff stand Düren hinten sicher, das Anschlusstor von Yildiz in der Nachspielzeit sorgte für keinerlei Aufregung, da danach sofort Schluss war.

Parallel trafen sich mit dem SV 1910 Breinig Breinigerberg und dem FC Hennef 05 zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Welten. Hennef will Meisterfavorit Düren möglichst lange ärgern, Breinig war das einzige noch punktlose Team der Mittelrheinliga. Und das hatte auch nach 90 Minuten Bestand. Mit dem Führungstor von Kanli in der 35. Minute nahm der Nachmittag den erwarteten Verlauf, vor allem in der zweiten Halbzeit verrichtete Hennef aber weitaus mehr als nur Dienst nach Vorschrift. Von einem "fast perfekten Spiel, vor allem im zweiten Spielabschnitt" sprach Gästetrainer Sascha Glatzel somit hinterher, in dem Dahas (52.), noch zweimal Kanli (57. und 78.) und Kouekem (85.) das Torverhältnis beträchtlich aufhübschten.

Auch der neue Tabellendritte BC Viktoria Glesch-Paffendorf ließ nichts anbrennen und schickte die Zweitvertretung von Fortuna Köln mit 4:1 nach Hause. Schon nach fünf Minuten stand es 2:0 durch Tore von Grazina und Krasniqi. Vinci ließ nach einer halben Stunde das 3:0 folgen. Mit diesem Polster im Rücken konnte Glesch-Paffendorf das Tempo rausnehmen und Kräfte sparen. Bis auf das Gegentor durch Westerhoff (63.) ging dieser Plan auch auf. Vorne steuerte Grazina in der 79. Minute noch den 4:1-Endstand bei.

Ähnliche Frühstarter-Qualitäten legte Borussia Freialdenhoven in Arnoldsweiler hin, nach 20 Minuten war der 3:0-Endstand schon fixiert. Mit gleichem Ergebnis gewann Blau-Weiß Friesdorf das Kellerduell mit dem SV Eilendorf, während sich der FC Hürth dank des 4:2 bei Wesseling-Urfeld etwas Luft im Südflügel der Tabelle verschafft hat.

Rot nach dem Gegentreffer

Soweit ist Regionalliga-Absteiger Bergisch Gladbach 09 noch nicht. Zwar führte die Elf von Trainer Helge Hohl gegen den VfL Vichttal ab der 21. Minute mit 1:0 durch Habl, versäumte es aber, das aufgrund der Chancen notwendige 2:0 nachzulegen. Und so kam der VfL zurück ins Geschehen, Türkmen vollstreckte in der 43. Minute zum Ausgleich. Ähnliche Dramaturgie in den zweiten 45 Minuten: Bergisch Gladbach hatte viele Chancen, machte einen Treffer durch Kizil, doch da nicht noch mehr heraussprang, sorgte Alawie mit seinem Sololauf neun Minuten vor Schluss für die Punkteteilung, die für die Heimelf dadurch noch ein wenig bitterer schmeckte, da McCormick nach dem Ausgleich Rot sah.

Auf den anderen Plätzen kann sich sich die SpVgg Frechen 20 nach dem 2:1 in Siegburg nach oben orientieren, Alfter und Deutz 05 gingen torlos auseinander, was die Gäste weiterhin in gefährlicher Nähe zu den Abstiegsplätzen verharren lässt.