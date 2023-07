1. FC Düren: Schommers macht Matuschyk zum Kapitän

Der 1. FC Düren startet mit einem neuen Kapitän in die Saison 2023/24. Ex-Bundesliga-Profi Adam Matuschyk soll mehr Verantwortung übernehmen und löst Mario Weber ab. Eine Planstelle soll derweil zeitig besetzt werden.

Der neue Kapitän des 1. FC Düren heißt Adam Matuschyk (34). Der ehemalige Bundesliga-Profi des 1. FC Köln hat Mario Weber (33) abgelöst. Hinter der Entscheidung von Trainer Boris Schommers verbirgt sich ein klarer Appell: "Adam soll noch mehr Verantwortung übernehmen und auch verbal vorangehen."

Rein sportlich betrachtet tut er das längst. "Adam ist ein Ausnahmeakteur in dieser Liga", betont der Coach. "Er liest das Spiel wie kein anderer. Seine Ballverluste in einer Saison lassen sich an einer Hand abzählen." Trotzdem könne Matuschyk "ruhig ein bisschen lauter werden. Er hat auch in verbaler Hinsicht das Zeug zum Dirigenten."

Weber bleibt Lautsprecher

Der Routinier selbst spricht von einer "Ehre. Zuletzt war ich in der U 19 (beim 1. FC Köln, Anm. d. Red.) Kapitän. Der Trainer will die letzten Prozente aus mir rauskitzeln und ich will ihn nicht enttäuschen. Das heißt aber nicht, dass ich plötzlich zum Lautsprecher mutiere." Diese Rolle bleibt eher seinem Vorgänger Weber vorbehalten. "Dafür braucht Mario die Binde nicht", sagt Schommers über den künftigen Vizekapitän (neben Vincent Geimer).

Auch dank Innenverteidiger Weber kassierte Düren in der Vorbereitung nur ein Gegentor, nämlich beim 4:1-Erfolg über den Fünftligisten TuS Königsdorf. Zuvor hatte man bereits die Ligarivalen Düsseldorf II (4:0) und 1. FC Köln II (3:0) in die Schranken gewiesen. Mit dem jüngsten 7:0-Sieg gegen Eilendorf (Landesliga) glückte auch die Generalprobe für die Ligapartie am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II. "Wir sind bereit für den Auftakt", sagt Schommers.

Linksverteidiger Marcel Damaschek (26/Alemannia Aachen) und der nun fest vom belgischen Zweitligisten KMSK Deinze verpflichtete Innenverteidiger David Winke (23) sind nicht wegzudenken aus der Startelf. Mit Rechtsverteidiger Julijan Popovic (24/BSV Rehden) hat ein weiterer Zugang gute Chancen auf einen Einsatz von Beginn an. Dasselbe gilt für Sechser Dennis Brock, einen der Gewinner der Vorbereitung.

"Echter Neuner" kurz vor Unterschrift

Neben Ersatzkeeper Max Schreiber (20/SV Auersmacher) baut Düren mit Jan Ecke (19/Bayer Leverkusen, U 19) und Ibish Ibishi (19/FC Friesdorf) noch auf zwei Perspektivspieler. Letzterer ist der einzige zentrale Stürmer im vorläufigen Kader - und obendrein verletzt. "Wir brauchen noch einen echten Neuner mit Regionalliga-Erfahrung, der mindestens zehn Saisontore garantiert", so Schommers. Sein Wunschkandidat steht dabei kurz vor der Unterschrift.

Während mit Martin Grund ein weiterer Co-Trainer geholt wurde, läuft die Suche nach einem hauptamtlichen Geschäftsführer auf Hochtouren. Dieser soll Schommers entlasten, der wie schon in der Vorsaison obendrein als Sportdirektor fungieren wird. Eine andere Baustelle bleibt der Gästefan-Bereich auf der Westkampfbahn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da die neue Zaunanlage noch nicht montiert ist, müsste Düren zum Heimauftakt gegen Schalke 04 II nach aktuellem Stand ins Beecker Waldstadion ausweichen.