1. FC Düren erhält nun doch die Regionalliga-Lizenz

Happy-end für den 1. FC Düren: Wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) am Donnerstag bekannt gab, bekommt der FCD nun doch die Lizenz für die neue Saison der Regionalliga West.

Der 1. FC Düren darf kommende Saison nun doch in der Regionalliga West spielen. Am Donnerstag teilte der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) mit, dass der FCD die Lizenz für die neue Spielzeit erhält. Vorausgegangen war eine längere Hängepartie, da die heimische Westkampfbahn in puncto Sicherheit einige Kontroversen hervorrief. Zuletzt hatte es aber wieder Signale gegeben, dass es doch mit der Lizenz klappen könnte, was seit Donnerstag nun Realität ist.

Die Westkampfbahn muss jetzt auf Vordermann gebracht werden, doch der WDFV akzeptiert, dass Düren vorerst seine Heimspiele im Waldstadion des 1. FC Wegberg-Beeck austrägt. Eine Bescheinigung der zuständigen Kreispolizeibehörde Heinsberg, dass aus sicherheitsrelevanter Sicht keine Bedenken dagegen bestehen, habe der FCD fristgemäß dem Verband vorgelegt.