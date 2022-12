1. FC Bocholt: Schuchardt übernimmt für Interimstrainer John

Der 1. FC Bocholt am Donnerstagnachmittag seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Sven Schuchardt übernimmt nach der Winterpause von Interimscoach Marcus John.

Der 1. FC Bocholt hat einen Nachfolger für Interimscoach Marcus John gefunden, der ein Trainer-Angebot der Vereinsspitze über den Winter hinaus ausgeschlagen hat. Der 48-Jährige wolle sich im neuen Jahr wieder voll und ganz auf seine Tätigkeit als Sportlicher Leiter fokussieren.

Auf einer am Donnerstag anberaumten Pressekonferenz wurde nun Sven Schuchardt als neuer Chefcoach präsentiert. Der Ex-Profi (22 Zweitligaspiele für Uerdingen und Braunschweig) war zuletzt in Österreich bei Wacker Admira tätig.

John und Schuchardt kennen sich schon länger, standen schon länger in Kontakt. Nach der Entlassung von Jan Winking wurden bereits im Sommer erste Gespräche geführt. Damals habe es aber noch nicht gepasst, verrät Schuchardt. Dies habe sich nun geändert, so der 50-Jährige. "Sven ist ein absoluter Fachmann, den ich noch aus meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach gut kenne. Dort war er hoch angesehen, was nicht zuletzt dazu geführt hat, dass er zuletzt bei einigen Regionalligisten auf dem Zettel stand. Umso glücklicher sind wir, dass wir Sven von unserem gemeinsamen Weg am Bocholter Hünting überzeugen konnten", freut sich John. Schuchardt ticke "ähnlich wie ich", so der Sportliche Leiter, weshalb ihm die Entscheidung letztlich nicht schwerfiel.

Gemeinsam wolle man nun die Aufgaben angehen, so Schuchardt, der sich selbst als Teamplayer bezeichnet. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bocholt. Der Verein wird gut geführt, hat eine große Tradition und tolle Fans. Die Mannschaft hat eine Menge Potenzial und ich bin absolut überzeugt, dass wir mit dem Team den Klassenerhalt erreichen werden. Das wird allerdings eine große Aufgabe, auf die ich große Lust habe."

Am Freitag wird sich der neue Coach der Mannschaft vorstellen. Anfang Januar will er dann mit seinem Team in die Vorbereitung starten, um "mit aller Macht unser Ziel erreichen". Für dieses will man sich in der Winterpause auch noch einmal verstärken. Dazu will man sich am Hünting in den kommenden Tagen intensiv am Transfermarkt nach passenden Akteuren umsehen.