1. FC Bocholt muss mehrere Monate auf Platzek verzichten

Der 1. FC Bocholt muss in nächster Zeit ohne seinen Torjäger Marcel Platzek auskommen, der sich im Donnerstags-Training eine schwere Muskelverletzung zugezogen hat.

Der Optimismus beim 1. FC Bocholt, er könnte so groß sein. Nach drei ungeschlagenen Regionalliga-Spielen am Stück wurde vor rund einer Woche auch die Cheftrainer-Frage für die nächsten Wochen beantwortet. Mittwochabend unterschrieb mit Mergim Fejzullahu zudem auch noch ein regionalligaerprobter Flügelspieler.

Doch in das kommende Wochenende geht der Aufsteiger wohl mit merklich gedämpfter Stimmung. Am Freitag erhielt der FCB bei seinem Angreifer Marcel Platzek das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, und das fiel niederschmetternd aus. Der 32-Jährige, der Bocholt in der Vorsaison mit 39 Treffern in die Regionalliga geschossen hatte und dort in der laufenden Spielzeit auch schon viermal in sechs Einsätzen eingelocht hat, fällt mit einem Muskelbündelriss rund drei Monate aus. Zugezogen hat sich Platzek die Verletzung am Donnerstag im Training.