1. FC Bocholt: John hört als Cheftrainer auf

Marcus John, Sportlicher Leiter und derzeit Interimscoach beim 1. FC Bocholt, wird nicht über den Winter hinaus auf der Trainerbank des Regionalligisten sitzen. Ein entsprechendes Angebot der Vereinsspitze lehnte der 48-Jährige ab.

Marcus John wird seine Doppelfunktion beim 1. FC Bocholt zum Jahreswechsel aufgeben und sich nur noch auf seine Position als Sportlicher Leiter fokussieren. Ein entsprechendes Angebot, weiter als Trainer des Regionalliga-Aufsteigers zu fungieren, lehnte der 48-Jährige zu Wochenbeginn ab. Das für den kommenden Samstag angesetzte Nachholspiel gegen Fortuna Köln wird demnach Johns letzte Partie auf der Trainerbank sein. Der A-Lizenz-Besitzer hat den bis dato erfolglosen Jan Winking nach drei Spieltagen abgelöst und steht mit dem FCB derzeit auf Platz 14 knapp über der Gefahrenzone.

"Marcus hat uns in einer schwierigen Zeit geholfen. Mit seiner Expertise und seiner klaren Ansprache ist es ihm gelungen, unsere Mannschaft in ruhige Gewässer zu manövrieren. Dank seiner Arbeit haben wir gute Voraussetzungen, am Saisonende das Ziel Ligaverbleib zu realisieren", so Präsident Ludger Triphaus.

John selbst sagt zur Ablehnung des Trainerangebots: "Ich danke der Vereinsführung für das in mich gesetzte Vertrauen, das sich auch in einem attraktiven Angebot widerspiegelte, über die Saison hinaus als Trainer weiterzuarbeiten." Für ihn sei es aber vom ersten Tag Absicht gewesen, als Sportlicher Leiter mit dem 1. FC Bocholt erfolgreich zu sein. Gerne sei er als Interimstrainer eingesprungen, um die gesteckten Zwischenziele zu erreichen.

"Trotzdem habe ich gemerkt, dass sich der hohe Anspruch, den ich auch an mich selbst habe, nicht mehr mit dem hohen Aufwand und meiner privaten Situation vereinbaren lässt", so der scheidende Interimstrainer. "Deshalb erschien es mir vernünftig, mich ab Januar wieder auf den Posten des Sportlichen Leiters zu konzentrieren und den Trainerstuhl für einen neuen Kollegen freizumachen."

Den gilt es für John als Verantwortlichen nun zu finden.