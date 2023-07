1. FC Bocholt: Die Freigabe für den Hünting ist "existenziell"

Zwar ist dem 1. FC Bocholt die sportliche Generalprobe vor dem Start der Regionalliga West misslungen, doch bei der Stadionfrage darf der FC nun durchatmen.

Der Endspurt der Saisonvorbereitung hielt für den 1. FC Bocholt schlechte und gute Nachrichten parat. Sportlich gab es einen herben Dämpfer, denn die Generalprobe gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap (1:5) über viermal 30 Minuten zeigte deutlich auf, dass der neue Cheftrainer Dietmar Hirsch (51) und sein Team bis zum Saisonauftakt noch erheblich an der defensiven Stabilität arbeiten müssen. Zum Ligastart geht es am Samstag ab 14 Uhr zur U 23 des FC Schalke 04, die sich mit Pierre-Michel Lasogga (31) verstärkt hat. Dass der Ex-Bundesliga-Stürmer das Toreschießen nicht verlernt hat, zeigte er mit einem Doppelpack im letzten S04-Test bei Kickers Offenbach (2:2).

Positiv dagegen für den 1. FC Bocholt: Die "Schwatten" haben jetzt die Gewissheit, dass sie schon ihr erstes Heimspiel der Saison gegen den Titelaspiranten SV Rödinghausen (Samstag, 5. August, 14 Uhr) doch im heimischen Stadion am Hünting austragen dürfen. Ein mögliches Ausweichen in die Spielstätte des Westfalen-Oberligisten Sportfreunde Lotte ist nach den fristgerecht eingereichten Dokumenten für die Nachlizenzierung vom Tisch.

Nordkurve vorerst gesperrt

Nachdem der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) die Liga-Statuten zur neuen Saison verschärft hatte, mussten in den letzten Wochen zahlreiche Infrastrukturmaßnahmen im Stadion umgesetzt werden. Neben der neuen Zuwegung im Gästebereich, der Pflasterung vor der Haupttribüne, der Verlegung von Glasfaser-Leitungen, der Schaffung eines neuen Gästebus-Parkplatzes sowie zahlreichen anderen Maßnahmen musste auch die Nordkurve mit einem Zaun von den restlichen Stadionbereichen abgetrennt werden. Sie bleibt bis auf Weiteres für Zuschauer gesperrt.

"Wir sind erleichtert, in so kurzer Zeit und in Eigenregie die Infrastruktur-Auflagen des Verbandes erfüllt zu haben", sagt Bocholts Präsident Ludger Triphaus. "Dahinter steckte ein immenser finanzieller und organisatorischer Aufwand. Das Team um unseren Geschäftsführer Sport und Organisation, Christopher Schorch, hat herausragende Arbeit geleistet. Die Heimspiele am Hünting absolvieren zu können, war und ist existenziell für unseren Verein."