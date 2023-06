1. DFB-Pokalrunde der Frauen: Auswärtsspiele für Zweitliga-Aufsteiger HSV und Gladbach

Am Donnerstagmittag wurde die 1. Runde im DFB-Pokal der Frauen ausgelost. Die Favoriten um Titelverteidiger VfL Wolfsburg waren allerdings noch nicht mit im Topf.

Die hochkarätigste Partie zum Pokal-Auftakt bestreiten wohl der FC Ingolstadt und der FC Carl Zeiss Jena, die als einzige Zweitligisten gegeneinander gelost wurden. Insgesamt wurde in zwei regionalen Gruppen ausgelost, den Gruppen Nord und Süd. Losfee im DFB-Campus in Frankfurt am Main war am Donnerstagmittag Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball.

Zu den Zweitligisten, die als erstes gezogen wurden, die aufgrund der Unterklassigkeit ihrer Gegner aber das Heimrecht des Erstgezogenen abtreten mussten, zählen die namhaften Aufsteiger Borussia Mönchengladbach (bei Regionalligist Holstein Kiel) und Hamburger SV (bei Regionalligist ATS Buntentor).

Die zwölf Bundesligisten der Vorsaison um Titelverteidiger VfL Wolfsburg erhielten für die erste Pokalrunde ein Freilos. Sie greifen wie die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der abgelaufenen Spielzeit - also RB Leipzig, der 1. FC Nürnberg, der FSV Gütersloh 2009 und SG 99 Andernach (der FC Bayern München II fällt als Zweitvertretung aus dem Raster) - erst in der zweiten Runde ein. Neben den zwölf Erst- und zehn berechtigten Zweitligisten nehmen außerdem fünf Meisterinnen der Regionalligen sowie 21 Landespokalsiegerinnen am höchsten deutschen Pokalwettbewerb teil.

Die erste Pokal-Runde der Frauen findet gleichzeitig mit der ersten Pokal-Runde der Männer zwischen dem 12. und 15. August statt. Die zweite Runde, mit den Schwergewichten aus der Bundesliga, folgt zwischen dem 9. und 11. September.

Die Partien der 1. Runde in der Übersicht

Gruppe Nord

Holstein Kiel - Borussia Mönchengladbach

Rostocker FC - Arminia Bielefeld

ATS Buntentor - Hamburger SV

Viktoria 1889 Berlin - TSV Barmke

SV GW Brieselang - SFC Stern 1900

FC St. Pauli - Magdeburger FFC

SV Henstedt-Ulzburg - Borussia Bocholt

VfL Bochum - Fortuna Köln

Gruppe Süd

Kickers Offenbach - 1. FC Riegelsberg

TSV Jahn Calden - 1. FFC Montabaur

Karlsruher SC - SC Sand

1. FFV Erfurt - 1. FSV Mainz 05

Hegauer FV - Chemnitzer FC

FFC Wacker München - SV 67 Weinberg

FC Ingolstadt - FC Carl Zeiss Jena

SV Hegnach - SV Elversberg 07