1. CfR Pforzheim und Coach Fatih Ceylan gehen getrennte Wege

Trainerwechsel in der Oberliga Baden-Württemberg: Der Tabellensechste 1. CfR Pforzheim wird im kommenden Jahr mit einem neuen Mann an der Seitenlinie auflaufen.

Oberliga Baden-Württemberg Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Im August 2019 übernahm Fatih Ceylan den Posten des Cheftrainers beim CfR, nachdem er zuvor ein Jahr als Co-Trainer fungierte. Er habe nach dem Abgang zahlreicher Leistungsträger aus vielen jungen Spielern eine starke Mannschaft geformt, die erfrischenden Fußball spiele, würdigt der 1. CfR die Verdienste des 41-Jährigen, der zuvor bereits als Spieler in Pforzheim aktiv war. In der aktuellen Saison rangiert das Team nach zuletzt vier Siegen aus sechs Spielen auf Platz 6.

Und dennoch: Wie der 1. CfR in einer Meldung bekanntgab, will die Vereinsführung frischen Wind auf der Trainerposition. Zunächst war eine Veränderung zur kommenden Saison 22/23 geplant, in einem Gespräch mit Trainer Fatih Ceylan verständigte man sich nun darauf, dass diese Veränderung bereits jetzt vollzogen werden soll. Dies solle beiden Seiten die Gelegenheit geben, sich frühzeitig neu zu orientieren, wie es in der Meldung heißt. Wer nach der Winterpause den 1. CfR Pforzheim in die Restrunde führen wird, steht noch aus.

Der ehemalige Profi Ceylan war als Spieler unter anderem in der türkischen Süper Lig und der österreichischen 2. Liga aktiv. Zwei Spiele im UEFA-Cup und der Gewinn des türkischen Vereinspokals gehören zu seinen sportlichen Highlights. 2014 wechselte der gelernte Defensivspieler vom TSV Grunbach zum 1. CfR, um dort gleich am Ende der ersten Saison als Spieler den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg zu feiern.