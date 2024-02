1. CfR Pforzheim: Mit Herbst fit für den Frühling

Nach sechs Wochen Vorbereitung zeigt sich der 1. CfR Pforzheim unter Thomas Herbst bereits in ansprechender Form und beschert dem Neu-Coach einen erfolgreichen Einstand in der Oberliga Baden-Württemberg.

Es war eine durchaus kuriose Premiere, die Thomas Herbst als Cheftrainer beim Oberligisten 1. CfR Pforzheim erlebt hat. "Das war ein gelungener Einstand. Der wird mir in Erinnerung bleiben, denn vier Elfmeter in einem Spiel habe ich noch nie gesehen", sagte Herbst nach dem 3:1-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den ATSV Mutschelbach. Kai Kleinert hatte die Gäste per Handelfmeter nach einer guten halben Stunde in Führung gebracht, doch vier Minuten später glich Konstantinos Markopoulos ebenfalls vom Punkt aus.

In der zweiten Hälfte traf der griechische Mittelstürmer zunächst aus dem Spiel zum 2:1 und drehte das Spiel für die Pforzheimer, ehe er einen weiteren Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. Zuvor hatte CfR-Schlussmann Elvin Kovac den zweiten Strafstoß von Kleinert pariert und damit die Gastgeber in Führung gehalten. "Wir freuen uns, dass der Start gelungen ist. Außerdem war es schön zu sehen, wie viele Menschen mit dem CfR mitfiebern und uns unterstützen", zeigte sich Herbst nach seinem ersten Spiel als Oberliga-Trainer zufrieden.

Bis zu seinem Amtsantritt in Pforzheim Anfang des Jahres verbrachte der 36-Jährige sein bisheriges Fußballleben ausschließlich beim FV Löchgau, bei dem auch die Spielerkarrieren von Julian Schuster, Marco Pischorn und Benedikt Röcker ihren Anfang nahmen. Nachdem Herbst die komplette Jugend seines Heimatvereins durchlaufen hatte, spielte er in der zweiten Mannschaft und wurde dort Kapitän, ehe der Defensivspieler seine aktive Laufbahn aufgrund von Knieproblemen bereits mit Mitte 20 beenden musste. Es folgte der nahtlose Übergang in die Trainertätigkeit. Nach drei Jahren als Coach der FVL-Zweiten in der Bezirksliga, übernahm der zweifache Familienvater im Sommer 2016 nach dem Abgang von Evangelos Sbonias (inzwischen beim 1. FC Köln II) und dem erstmaligen Aufstieg in die Verbandsliga, die erste Mannschaft der Löchgauer.

Zwar wurde der Klassenerhalt in der 6. Liga im ersten Jahr verpasst, doch 2018 gelang der direkte Wiederaufstieg, ehe man wieder abstieg und sich nahezu ausschließlich mit Eigengewächsen in der Landesliga-Spitzengruppe etablierte. Nach zehn Jahren als Trainer in Löchgau verabschiedete sich der Inhaber der DFB B+ Lizenz im vergangenen Sommer, nachdem unter anderem durch eine Hospitation im Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim der Wunsch bestärkt wurde, höherklassig zu arbeiten.

Trainingslager in Belek

Das darf Herbst in Pforzheim jetzt seit sechs Wochen, in denen er den aktuellen Tabellensechsten der Oberliga Baden-Württemberg auf die restliche Saison vorbereitet hat. Speziell ein einwöchiges Trainingslager im türkischen Belek erleichterte das Kennenlernen. "Dort sind wir als Mannschaft enger zusammengewachsen und konnten mit der gesamten Gruppe an Abläufen arbeiten", berichtet Herbst. Mit erfolgreichen Testspielen, unter anderem bei den Siegen gegen die Regionalligisten VfR Aalen (3:2) und TSG Balingen (3:0), zeigte der CfR bereits vor dem ersten Pflichtspiel eine starke Form, die jetzt gegen Mutschelbach bestätigt wurde.

"Es waren bereits ein paar Punkte dabei, die ich sehen möchte. Im Vordergrund stand aber viel mehr, dass wir den Gegner und das Spiel annehmen. Wir haben uns als Team präsentiert und waren geduldig im Ballbesitz. Speziell nach der langen Pause ist es wichtig, schnell in den Rhythmus zu kommen", sagt Herbst, der dabei noch auf seinen bekanntesten Spieler verzichten musste. Stanley Ratifo, als Nationalspieler von Mosambik zuletzt beim Afrika-Cup, hatte sich beim Abschlusstraining verletzt. "Wir haben kurz vor dem Spiel entschieden, dass wir kein Risiko eingehen werden. Wir brauchen ihn in den nächsten Monaten fit und gesund", erklärt Herbst.

Bei zehn Punkten Rückstand auf Platz 2 spricht im Brötzinger Tal zwar gerade niemand vom Aufstiegskampf, trotzdem ist die Zielsetzung klar. "Wir müssen uns weiter steigern, wollen uns weiterentwickeln und dabei erfolgreich sein. Mein voller Fokus gehört dabei meiner Mannschaft", sagt Herbst. Schließlich gilt es, den guten ersten Eindruck weiter zu bestätigen. Am besten bereits am Samstag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn FSV Hollenbach.