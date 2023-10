1. FC Köln präsentiert Karnevalstrikot

"Wat e Theater - wat e Jeckespill": So lautet das Motto der Kölner Karnevalssession 2024. Daran angelehnt hat der 1. FC Köln am Montag sein neues Karnevalstrikot präsentiert.

Hennes IX. gemeinsam mit FC-Spielern in der altehrwürdigen Volksbühne am Rudolfplatz. 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat am Montag gezeigt, wie sein Karnevalstrikot 2023/24 aussieht. Optisch ist das Trikot an das Prinzenornat des Kölner Dreigestirns angelehnt und glänzt mit einer goldenen Hennes-Borte. Im Nackenbereich sind das diesjährige Sessionsmotto "Wat e Theater - wat e Jeckespill" sowie das dazugehörige Logo zu finden.

Zusätzlich zum gestickten FC-Logo und dem gummierten "hummel"-Logo ist auf der Brust ein Stadtwappen-Badge aufgenäht. Auf dem rechten Ärmel befinden sich zudem eine Narrenkappe, der Kölner Dom sowie die Krone aus dem Stadtwappen, die alle in Gold gestickt sind.

Was bedeutet das Motto?

Details des Trikots. 1. FC Köln

"Es ist die kölsche Lebensfreude, die in uns allen steckt, die so ansteckend ist und die unsere Stadt und unseren Verein so besonders macht. Dieses Gefühl wollen wir mit dem FC-Karnevalstrikot zum Ausdruck bringen und das Motto der Session 2024 mit Stolz sichtbar in die Welt tragen", sagt FC-Geschäftsführer Markus Rejek.

Das Festkomitee Kölner Karneval hatte das Sessionsmotto bei der Verkündung im Februar so erklärt: "Wat e Theater - wat e Jeckespill" steht für den Stoßseufzer der kölschen Jecken, die mit Fassungslosigkeit auf das Weltgeschehen blicken: die Pandemie, Kriege und Naturkatastrophen. Gleichzeitig soll das Motto eine Hommage an die vielen Kölner Bühnen sein.

Wann werden die Trikots getragen?

Das Karnevalstrikot wird traditionell in einem Heimspiel rund um den 11.11. getragen. Die Männer werden somit im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstagnachmittag, 4. November, in dem Sondertrikot auflaufen; die Frauen gegen die TSG Hoffenheim am Montagabend, 13. November.

Das neue FC-Karnevalstrikot ist für 89,95 Euro (Erwachsene, FC-Mitglieder 80,96 Euro) bzw. 79,95 Euro (Kinder, FC-Mitglieder 71,96 Euro) zu haben.