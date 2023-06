1,97-Meter-Hüne: Verteidiger Ivanov heuert in Braunschweig an

Eintracht Braunschweig verstärkt sich mit dem finnischen Nationalspieler Robert Ivanov, der zuletzt in Polen aktiv war.

Braunschweig hat sich einen neuen Innenverteidiger geangelt. Robert Ivanov, aktueller finnischer Nationalspieler, kommt vom polnischen Erstligisten Warta Posen. Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei den Niedersachsen bis zum 30. Juni 2025.

Der 1,97 Meter große Hüne absolvierte seit 2020 in Posen 87 Partien und erzielte zwei Treffer. Zuvor trug er vier Jahre das Trikot des finnischen Erstligisten FC Honka (146 Spiele, 18 Tore). In der finnischen Nationalmannschaft kam er bis dato 20-mal zum Einsatz.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung"

"Ich bin sehr glücklich, in Braunschweig zu sein. Es war immer mein Traum, eines Tages in Deutschland zu spielen und mit dem Wechsel zur Eintracht geht für mich dieser Traum in Erfüllung", wird Ivanov auf der Braunschweiger Vereinswebsite zitiert. "Ich kann es kaum erwarten, vor den großartigen Fans an der Hamburger Straße zu spielen und die Farben dieses Traditionsvereins zu tragen. Wir können vieles zusammen erreichen und werden eine erfolgreiche gemeinsame Zeit haben."

"Er wird uns bei Standardsituationen offensiv wie defensiv weiterhelfen"

"Robert ist ein Spieler mit extrem guten Defensivqualitäten, der auf jeder Höhe verteidigen kann und darüber hinaus auch über einen guten Spielaufbau verfügt", sagt Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann. "Er wird uns mit seiner Körpergröße auch bei Standardsituationen offensiv wie defensiv weiterhelfen können. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat."

Die Eintracht reagierte damit auch auf den Verlust von Filip Benkovic. Die Braunschweiger konnten den ausgeliehenen Innenverteidiger nicht halten. Der 25-jährige Kroate kehrt zu Udinese Calcio zurück. Die Niedersachsen verloren somit einen Leistungsträger, der auf einen starken kicker-Notenschnitt von 2,94 kam.