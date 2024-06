1,97-Meter-Hüne Hyryläinen verlängert in Hoffenheim und wechselt nach Ulm

Luka Hyryläinen spielt in der kommenden Saison für den SSV Ulm 1864 Fußball. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim, wo er seinen Vertrag zuvor bis 2026 verlängerte.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Hyryläinen 29 Spiele für die Zweitvertretung der Kraichgauer in der Regionalliga und erzielte dabei drei Tore. Für den Aufstieg in die 3. Liga reichte es für den 1,97 Meter großen defensiven Mittelfeldspieler und seine Teamkollegen allerdings nicht - sechs Punkte fehlten am Ende. Nun erlebt der zweimalige finnische U-21-Nationalspieler dennoch einen Aufstieg. In der kommenden Saison spielt er leihweise für Zweitliga-Aufsteiger Ulm.

Leihe nach Ulm statt Vorbereitung mit den TSG-Profis

"Luka hat sich in der vergangenen Saison bei unserer U-23-Mannschaft sehr gut entwickelt und war für die erste Vorbereitungsphase der Profis eingeplant", erklärt Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball bei der TSG, die Zukunftsplanung mit Hyryläinen, der seinen Vertrag im Kraichgau bis 2026 verlängerte.

"Als die Leihoption mit Ulm auf den Tisch kam, haben wir uns mit Luka und seinem Umfeld darüber ausgetauscht und uns gemeinsam für diesen Weg entschieden", glaubt Schwegler, was auch der Technische Direktor Bastian Huber bestätigt: "Wir haben in der Vergangenheit immer wieder sehr gute Erfahrungen mit derartigen Leihen gemacht und sind zuversichtlich, dass sich dieser Schritt sowohl für Luka als auch für die TSG auszahlen wird."

Die Spatzen freuen sich derweil auf ein "großes Talent", das "spielstark" ist und über ein "gutes Kopfballspiel" verfügt. Hyryläinen ist der achte Neuzugang der Spatzen und wird in der kommenden Spielzeit die Rückennummer 38 tragen.