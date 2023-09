1,94 und 1,92 Meter: Vertraut Kwasniok erneut auf den "Türme-Sturm"?

Der SC Paderborn hat nach zwei Niederlagen in Folge zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen gesammelt und damit den Trend umgekehrt. Dieser darf aus Sicht des SCP gegen Schalke 04 natürlich gerne anhalten.

Am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Paderborns Coach Lukas Kwasniok Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer gegenüberstehen - der 40-Jährige wird für mindestens ein Spiel für den geschassten Thomas Reis das Ruder bei den Königsblauen in der Hand halten. Und Kreutzer hat für das Gastspiel bei den Ostwestfalen auch schon Ideen im Kopf, wie man beim einen Punkt besseren Tabellennachbarn bestehen kann.

Brust raus: Kwasniok versprüht Zuversicht

Umgekehrt bedeutet dies für Kwasniok, dass der Gegner mit einer eventuell veränderten Herangehensweise nicht mehr so leicht einzuschätzen ist: "Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt", sagte der SCP-Trainer, was aber nicht zum Problem werden soll: "Deshalb schauen wir vor allem auf uns selbst", kündigte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz an. "Aktuell sind wir in guter Verfassung und haben Überzeugung in unserem Handeln."

Personell hat Kwasniok mit den wieder fitten Visar Musliu und Niclas Nadj zwei Optionen mehr zur Verfügung, rotiert der 42-Jährige erneut? Insgesamt 23 Spieler hat der 42-Jährige in dieser Saison schon eingesetzt, im Angriff war allerdings zuletzt Felix Platte zweimal eine Konstante. Der 27-Jährige sieht sich im Aufwind, "ich komme von Spiel zu Spiel besser rein". Aktuell noch ohne Treffer hat der Ex-Schalker ein klares Ziel vor Augen: "Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Törchen."

Hoffnung auch auf Lufthoheit

Dies würde auch die Bilanz der bisher wenig erfolgreichen Angriffsabteilung der Paderborner (insgesamt acht Tore) aufwerten. Neben Sirlord Conteh hat bislang nur Antonio Grimaldi (auf Vorlage von Platte beim 1:1 in Magdeburg) einen Treffer auf dem Konto. Torschütze und Vorlagengeber haben nach guter Vorstellung am letzten Spieltag auch vor ausverkauftem Haus am Freitag gute Karten, zur Paderborner Startelf zu gehören - und könnten mit ihrer Wucht und Körpergröße (Grimaldi 1,94/Platte 1,92 Meter) auch in der Luft Schalkes Abwehrturm Marcin Kaminski (1,92 Meter) ins Schwanken bringen.