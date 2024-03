1,9 Sekunden fehlen: Langläuferin Carl wird Zweite in Lahti

Die deutschen Langläuferinnen sind weiter gut drauf. Nach Rang drei tags zuvor darf sich das Team erneut über einen Podestplatz freuen. Fast hätte es für Victoria Carl sogar zum Sieg gereicht.

Victoria Carl hat den deutschen Skilangläuferinnen beim Weltcup im finnischen Lahti bereits den zweiten Podestplatz beschert und den Sieg nur ganz knapp verpasst. Die 28-Jährige musste sich im Rennen über 20 Kilometer in der klassischen Technik nur Lokalmatadorin Krista Parmakoski geschlagen geben. Zur Siegerin fehlten Carl am Samstag nur 1,9 Sekunden. Dritte wurde die Finnin Kerttu Niskanen.

"Der Wettkampf hat mich sehr überrascht", sagte Carl. "Ich bin wirklich super happy." Sie hob die schwierigen Bedingungen mit tiefem Schnee und die gut präparierten Ski des deutschen Teams hervor. "Die Techniker haben super gute Arbeit geleistet", sagte Carl, die is zur Zwischenzeit bei 15 km noch vor Pärmäkoski lag.

Für Carl war es bereits der fünfte Einzel-Podestplatz in diesem Winter, im Dezember triumphierte sie in Trondheim erstmals beie einem Weltcuprennen. Die Thüringerin, die bei den vergangenen Olympischen Spielen sensationell die Goldmedaille mit Katharina Hennig im Teamsprint geholt hatte, hat sich in der absoluten Weltspitze etabliert.

Henning verpasst vordere Ränge - Kläbo siegt bei den Herren

Hennig, die 18. wurde, hatte diesmal mit dem Kampf um die vorderen Plätze nichts zu tun. Am Freitag hatte die 27-Jährige mit Laura Gimmler Rang drei in einem packenden Teamsprint belegt. Die deutschen Männer konnten in ihren Rennen nicht mit den allerbesten Athleten mithalten, beim 78. Weltcup-Sieg des norwegischen Topstars Johannes Hösflot Kläbo landete der Tour-de-Ski-Zweite Friedrich Moch (Isny) auf Platz 16.

Sechs Rennen stehen noch an, mit 1752 Punkten steht Carl weiter auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung. Jessie Diggins (USA/2320) führt das Tableau vor den Schwedinnen Linn Svahn (2093) und Frida Karlsson (1906) an. Platz vier hatte auch Evi Sachenbacher als bislang beste deutsche Frau 2002/03 und 2005/06 erreicht.

