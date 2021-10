1:9! Hamburger SV III unterirdisch am Blomkamp - Buchholz klettert in Top-Vier

Ein 1:9-Debakel erlebte der Hamburger SV III am Freitagabend beim TuS Osdorf. Der TSV Buchholz profitierte davon und schob sich am Sonntag in der Tabelle der Oberliga Hamburg II vorbei an den Rothosen in die Top-Vier.

Buchholz darf sich über Rang vier freuen. In Rugenbergen gewann der TSV mit 2:0. imago images/Lobeca