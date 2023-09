1:6, 0:6 - Svanberg: "Den dritten Satz in Dortmund wollen wir gewinnen"

Mattias Svanberg ist stark in die Saison gestartet und will sich mit dem VfL Wolfsburg im oberen Tabellendrittel festsetzen. Dabei muss er am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund einen guten Kumpel bezwingen - es kommt zum Wiedersehen mit Felix Nmecha.

Sportlich läuft es rund, und auch privat könnte es im Moment nicht besser aussehen für Mattias Svanberg. Seine Freundin brachte Tochter Ellie gesund zur Welt, am Wochenende feierte das Baby bereits seine Wolfsburger Stadionpremiere gegen Union Berlin. Seine beiden Frauen vor Anpfiff auf der Tribüne zu sehen, berichtet der Schwede, "hat mir eine Extraportion Energie und Motivation gegeben". Und nach dem 2:1-Erfolg stellt er zufrieden fest: "Meine Tochter ist noch ungeschlagen …"

Ob das am Samstag immer noch der Fall ist, darf angezweifelt werden angesichts der Statistik des VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund. Alleine die Ergebnisse der vergangenen beiden Auswärtsspiele im Signal-Iduna-Park lesen sich eher nach Tennis denn nach Fußball. Dem 1:6 im April 2022 - damals war Svanberg noch nicht dabei - folgte ein 0:6 in der vergangenen Saison. "Den dritten Satz in Dortmund wollen wir gewinnen", sagt der Schwede lachend, "wenn es ein Best-of-five-Spiel ist, können wir es noch drehen."

Im Mittelpunkt des Interesses dürfte am Samstag ein Kumpel Svanbergs stehen: Felix Nmecha, in der vergangenen Saison noch Teamkollege und Mittelfeldkonkurrent des 24-Jährigen, wechselte im Sommer für 30 Millionen Euro die Seiten. Nun freut sich Svanberg auf das Wiedersehen: "Felix ist ein sehr guter Freund von mir, ich gucke mir, wann immer es geht, seine Spiele an." Zudem sahen sie sich zuletzt, als Nmecha mit der Nationalmannschaft in Wolfsburg weilte.

Svanberg beansprucht eine führende Rolle

Dass der Verlust des 22-Jährigen beim Neun-Punkte-Starter VfL bislang nicht so schwer wiegt, liegt auch an Svanberg, der stark in die Saison gestartet ist. Zwei Vorlagen sind bereits für ihn verzeichnet, in 342 von möglichen 360 Minuten Einsatzzeit stand er auf dem Feld. Svanberg spielt bislang immer, "das gefällt mir natürlich". Und entspricht auch seinem Wunsch, in seiner zweiten Saison in Wolfsburg noch mehr Verantwortung zu übernehmen. "Ich will in dieser Mannschaft eine große und wichtige Rolle spielen", betont der Nationalspieler, "auf und neben dem Platz." Die Unterstützung von der Tribüne ist ihm dabei sowieso gewiss.