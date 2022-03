1:5? - Völler: "Das wird nicht nochmal passieren"

In der Hinrunde setzte es für Bayer 04 gegen den Rekordmeister eine herbe Klatsche. Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler erwartet am Samstag in München einen anderen Auftritt der Werkself.

Die Erinnerungen sind keine schönen. "Die ersten paar Minuten gingen noch, dann sind wir zusammengebrochen - und das war eben Bayern München", sagt Rudi Völler mit Blick auf die Demontage, die Bayer 04 am 8. Spieltag beim 1:5 gegen die Bayern erlebte. 0:5 lautete der Halbzeitstand. Der Auftritt der Werkself war bis dahin desolat.

Und wirkte auch über die 90 Minuten hinaus nach. "Es hat ja eine Weile gedauert, bis wir die Kurve gekriegt haben", erinnert sich der Geschäftsführer Der 1:5-Klatsche folgten wettbewerbsübergreifend vier Spiele ohne Sieg mit Niederlagen im Pokal gegen den KSC (1:2) und in der Liga gegen Wolfsburg (0:2) sowie einem 2:2 in Köln nach 2:0-Führung.

Trainer Gerardo Seoane („Das Spiel ist abgehakt“) möchte keinen Bezug auf die schwarzen 45 Minuten nehmen und konstatiert einzig: "Es ist zum Glück kein Hin- und Rückspiel, in dem wir mit dieser Hypothek starten. Wir haben uns in einigen Punkte weiterentwickelt, sind zusammengewachsen, haben unser Offensivpotenzial mehrmals aufgezeigt. Wir sind aber noch im Prozess, Konstanz in jedem Spiel an den Tag zu legen."

Dass seine Elf nach der 2:3-Niederlage in Mainz („Ein schlechter Tag von uns“, so Seoane) jüngst beim 3:0 gegen Arminia Bielefeld eine gute Reaktion zeigte, stimmt ihn aber "zuversichtlich, dass wir auf ein gutes Leistungsniveau kommen werden."

Kompliziert wird die Aufgabe angesichts der Klasse der Münchner in jedem Fall. Dennoch geht Völler nicht von einem ähnlichen Spielverlauf wie im Oktober aus: "Du kannst nicht alles verhindern", schickt der Sport-Boss voraus, "aber das wird nicht nochmal passieren, dass wieder diese Verunsicherung da ist."

Andrich fehlt wohl komplett - Azmoun Kandidat für den Kader

Auch wenn Robert Andrich als Mentalitätsspieler wohl ausfällt. "Hinter ihm steht ein Fragezeichen", erklärte Seoane am Freitag. Der Sechser, der auch am Donnerstag wegen einer Kniereizung wie schon die gesamte Woche individuell trainiert hatte, ist so kein Startelf-Kandidat. Und selbst für das 20-er-Aufgebot dürfte es eng werden, da auch Winter-Einkauf Sardar Azmoun ("Er hat die Chance mitzufahren", so Seoane) erstmals, allerdings nur als Joker, zur Verfügung stehen wird.