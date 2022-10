1:5, 2:5, 1:7! Schlappen für Nürnberg, Augsburg und Bietigheim

An diesem Dienstag empfingen die Grizzlys nur 48 Stunden nach dem 2:1-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings die Nürnberg Ice Tigers, die zuletzt in München aufhorchen gelassen hatten. Hier gab es für die Franken aber nichts zu holen - 1:5 hieß es letztlich an einem Abend, an dem Bietigheim in Iserlohn noch mehr fing.

Comeback an der Seitenlinie - und eine Torgala auf dem Eis: Iserlohns Greg Poss sah ein 7:1. IMAGO/Eibner