1:4 in Empoli: Die Juve-Blamage im Video

Serie A - Highlights by DAZN 22.05.2023

7:11Ein rabenschwarzer Montagabend für Juventus Turin: Nicht nur bekam die Alte Dame per Gerichtsentscheid zehn Punkte abgezogen, auch das Gastspiel in Empoli ging kräftig in die Hose. Beim 1:4 enttäuschten die Turiner auf ganzer Linie und drohen nun gar, das internationale Geschäft zu verpassen.