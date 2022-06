1.300 Fans und viele Youngster: Erster Aufgalopp unter Terzic

Ohne die Nationalspieler und mit vielen Youngstern ist Borussia Dortmund in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Nach zwei Tagen Leistungsdiagnostik standen die Profis des BVB und das neue Trainerteam am Nachmittag erstmals auf dem Platz, 1300 Fans beobachteten die Einheit im Jugendstadion auf dem Trainingsgelänge in Brackel aufmerksam.

Gibt beim BVB wieder als Cheftrainer die Richtung vor: Edin Terzic. IMAGO/Vitalii Kliuiev