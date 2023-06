1, 2, 3, 6, 13: Zahlen und Fakten zum Champions-League-Sieg von Manchester City

Seit Jahren rockt Manchester City die Premier League, ist in Europa quasi das spielerische Maß der Dinge - und doch so oft am ganz großen Ziel vorbeigeschrammt. Bis jetzt. Die Nacht von Istanbul hat die Erlösung gebracht, interessante Zahlen und Fakten inklusive - auch über die leidtragenden Italiener.

Jubelschreie nach dem 1:0 gegen Inter Mailand: Die City-Profis brechen in Freudentaumel aus. AFP via Getty Images