1:10 - Augsburgs fatale Bilanz in der Anfangsviertelstunde

Auch gegen den SC Freiburg warf ein frühes Gegentor den Matchplan des FC Augsburg über den Haufen. Der regelmäßige Tiefschlaf in der Anfangsphase könnte das Team teuer zu stehen kommen.

Im Hinspiel hatte es noch bis in die 6. Minute gedauert, am Samstag klingelte es schon nach drei Minuten und 13 Sekunden im eigenen Tor. Die Augsburger haben mal wieder eine Anfangsphase verschlafen. Die beiden Auftritte gegen Freiburg stehen da nicht allein da, im Gegenteil, sie stehen exemplarisch für ein sich stets wiederholendes Muster.

Ganze zehn Gegentore kassierte der FCA im Saisonverlauf in den Anfangsviertelstunde - mehr als jeder andere Klub. Verteilt sind diese Tore auf neun Partien, acht davon gingen verloren, nur gegen den VfB Stuttgart (4:1) drehte die Weinzierl-Elf die Partie am 10. Spieltag der Hinrunde noch. Ergänzt wird die unzureichende Defensivleistung in den ersten 15 Minuten durch die klägliche Ausbeute von nur einem Treffer - ebenfalls der schlechteste Wert im Ligavergleich.

"Du musst 90 oder sogar 95 Minuten hellwach sein", forderte Stefan Reuter nach dem 1:2 am Samstag. Zum wiederholten Mal in dieser Saison. Bisher ist die Botschaft beim kickenden Personal auf dem Rasen ganz offensichtlich aber immer noch nicht angekommen.

26 Gegentreffer in den ersten 45 Minuten

Dass einmal mehr Michael Gregoritsch sein Team mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den Sport-Club zurück ins Spiel brachte - vier der acht FCA-Treffer im Jahr 2022 gehen auf das Konto des Österreichers -, half unterm Strich nicht. Denn die Momente des Tiefschlafs beschränken sich nicht auf die Anfangsminuten, sondern kommen immer mal wieder vor, wie in der 26. Minute beim zweiten Freiburger Treffer eindrucksvoll bewiesen wurde. Aber auch das passt ins Bild: Weitet man die Betrachtung der Gegentore auf den Zeitraum der ersten 45 Minuten aus, thront das Team aus der Fuggerstadt mit 26 Gegentreffern ebenfalls im negativen Sinne an der Spitze der Liga.

In der Hinrunde war die mangelhafte Torausbeute noch das große Problem. Ohne das Formhoch von Gregoritsch sähe es dort auch weiter sehr düster aus. Doch das Abwehrverhalten bereitet zunehmend ernsthaftere Sorgen. Und zwar im Kollektiv. Zumindest am Samstag gab es nicht den einen Spieler, der besonders negativ herausstach. Die kleineren und größeren Fehler verteilten sich auf alle Beteiligten. Nur der so oft gelobte Einsatzwille und die Leidenschaft reichen am Ende nicht aus.

Ob es die Worte von Reuter ("Wir müssen schauen, dass wir die Fehler abstellen. Es ist wichtig, dass wir Stabilität gewinnen, weniger zulassen und uns dann auch belohnen") oder von Weinzierl-Vertretung Reiner Maurer ("Uns hat einfach auch die letzte Konsequenz gefehlt, die wir brauchen, um im Abstiegskampf zu bestehen. Das muss jedem einzelnen klar sein") sind, all das hat man in dieser Saison schon so häufig gehört - bisher ohne langfristigen Effekt der Verbesserung.

Zumindest nach außen lassen sich die Verantwortlichen am Lech keine Nervosität anmerken und zeigen sich trotz der brenzligen Lage tiefenentspannt. "In erster Linie müssen wir auf uns und unsere Leistung schauen. Es macht wenig Sinn, sich viel mit anderen Mannschaften zu beschäftigen", erklärte Reuter. Doch gegenüber der Konkurrenz im direkten Umfeld hat der FCA seit Jahreswechsel kontinuierlich an Boden verloren. Man wird das Gefühl nicht los: Ohne eine eklatante Verbesserung in zahlreichen Bereichen ist die größte Hoffnung für den FC Augsburg aktuell die, dass sich mindestens zwei, besser gleich drei Teams im Tabellenkeller noch ein bisschen schlechter anstellen.