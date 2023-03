"1:1 verloren": Fortuna glaubt nicht mehr an den Aufstieg

Fortuna Düsseldorf verpasste es am Samstagabend nochmal für Spannung im Aufstiegsrennen zu sorgen. Nun intensivieren die enttäuschten Fortunen die Planungen für eine weitere Zweitliga-Saison.

Für Fortuna Düsseldorf war am Samstagabend alles angerichtet, um nochmal einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsplätze zu machen: Die Konkurrenz patzte am Vormittag (Paderborn: 0:0 in Magdeburg; Darmstadt: 1:3 in Bielefeld) und der Tabellendritte Heidenheim gastierte bei den heimstarken Flingeranern (2. in der Heimtabelle).

Nach dem 1:1 gegen den FCH war die Aufstiegshoffnung aber verflogen. "Ich bin enttäuscht. Wir hatten heute eine Riesenchance - die haben wir verpasst. Es fühlt sich an, als hätten wir heute 1:1 verloren", wird Kapitän Andre Hoffmann in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Dabei bezog sich der Innenverteidiger sicherlich nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf die Spielweise. Gegen einen Gegner, der in der zweiten Halbzeit laut Hoffmann mit dem Punkt zufrieden war, strahlten die Rheinländer nur selten Torgefahr aus. "Wir müssen cooler am Ball und entschlossener sein, um das 2:1 zu erzielen", haderte der 30-Jährige.

Müssen uns Gedanken machen, was man nächste Saison in der zweiten Liga braucht. Daniel Thioune

Trotz der bemängelten Entschlossenheit verpasste Ao Tanaka dann aber kurz vor dem Ende den Lucky Punch, weil er den Ball vor Torhüter Kevin Müller nicht traf. Dementsprechend beträgt der Rückstand auf den dritten Platz weiterhin acht Punkte - für Trainer Daniel Thioune Anlass genug, bereits für eine weitere Zweitligasaison zu planen: "Wir müssen uns Gedanken machen - und ich glaube, dass kann man jetzt, weil nach unten jetzt nicht mehr ganz so viel passieren kann, zusehen muss, was braucht man nächste Saison in der zweiten Liga. Wenn jetzt nicht noch etwas ganz, ganz Besonderes passiert."

Gedanken machen sich die Düsseldorfer natürlich auch über Jona Niemiec, der in vier Rückrundenspielen mit zwei Scorerpunkten (ein Assist, ein Tor) auf sich aufmerksam machte. Die Verantwortlichen der Rheinländer befinden sich mit 21-Jährigen, der seit 2021 für die Fortuna aktiv ist, in Vertragsgesprächen über einen Profi-Kontrakt. Laut der "Rheinischen Post" könnte nach intensiven Verhandlungswochen in Kürze die Entscheidung pro Fortuna fallen. Der Offensivspieler gehört also bestenfalls zum Kader, der im nächsten Jahr erneut den Traum von Aufstieg realisieren soll.