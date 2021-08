1:1? Scherning findet es "ein bisschen paradox"

Nach den beiden 0:1-Niederlagen gegen den SV Wehen Wiesbaden und den MSV Duisburg hat der VfL Osnabrück seine englische Woche mit einem 1:1 in Würzburg beschlossen. Das Remis ging zwar in Ordnung, dennoch war Trainer Daniel Scherning nach dem Spiel "nicht ganz zufrieden".

Es war eine Schlüsselszene, eine, wie es Daniel Scherning nach der Partie formulierte, in der "uns der Gegner schon killen" kann. David Kopacz lief alleine auf das Osnabrücker Tor zu, Würzburgs Mittelfeldmann war auf dem Weg zu seinem zweiten Treffer, traf dann aber nur den Pfosten. Gut eine Stunde war das Spiel da alt. Hätte Kopacz getroffen, wäre der VfL wohl nicht mehr zurückgekommen.

So aber blieb Osnabrück im Spiel und glich durch ein spätes Tor von Sebastian Klaas aus. "In Summe haben wir uns nicht ganz unverdient einen Punkt erkämpft", stellte VfL-Coach Daniel Scherning nach der Partie zu Recht fest, räumte aber auch ein: "Mit der Leistung sind wir nicht ganz zufrieden. Man hat den Jungs angemerkt, dass es das dritte Spiel in sieben oder acht Tagen ist."

VfL in der Schlussphase mit "Überzeugung und Ruhe"

In der Schlussphase sei "sehr, sehr positiv" gewesen, dass seine Mannschaft "Überzeugung und Ruhe ausgestrahlt" habe, doch gerade in der ersten Hälfte habe diese "Überzeugung und Qualität in den Aktionen gefehlt". So kam Osnabrück lediglich zu zwei nennenswerten Abschlüssen durch Klaas (42., 45.+2). Das Spiel des VfL wirkte unruhig, es mangelte an Klarheit.

Dass am Ende trotzdem ein Remis dabei heraussprang, obwohl die Niedersachsen bei den vorherigen beiden Partien trotz besserer Leistung leer ausgegangen waren, das nannte Scherning "ein bisschen paradox". Was unter dem Strich aber bleibt, ist der Punktgewinn - und den hatte sich der VfL dann doch verdient.