1:1 - Sandhausens "Abonnement" gegen Spitzenklubs

Alois Schwartz hat beim SV Sandhausen gute Karten auf eine automatische Vertragsverlängerung. Diese Option greift für den Coach im Falle des Klassenerhalts, dem das Team vom Hardtwald am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FC Nürnberg wieder ein Stück näher kommen will.

Vier Spieltage vor Schluss steht Sandhausen knapp über dem Strich, hat aber komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und Dynamo Dresden. Auch dank des späten Ausgleichs zuletzt gegen St. Pauli (1:1), der auch auf der Pressekonferenz am Freitag noch einmal Thema war: "Der Punkt gegen den FC St. Pauli fühlt sich richtig gut an. Man hat gesehen, welche Entwicklung die Mannschaft in der Rückrunde genommen hat und welche Mentalität auf dem Platz steht", lobte SVS-Coach Alois Schwartz seine Schützlinge und explizit Torschütze Janik Bachmann: "Janik hat einen riesigen Sprung gemacht. Mit seiner Laufbereitschaft, Aggressivität und Torgefahr, die er immer wieder zeigt."

Gute Nachrichten gab es auch von Dennis Diekmeier - der Kapitän habe wieder mit der Mannschaft trainiert und erweitert so die Aufstellungsoptionen des 55-Jährigen bei der Rückkehr an beider alter Wirkungsstätte. "Ein kleines Bein" wolle man - wie auch den anderen Aufstiegsaspiranten - dem FCN stellen, beschreibt Schwartz die Zielsetzung beim aktuellen Tabellenfünften, weiß aber natürlich um die Schwere der Aufgabe: "Wir treffen in Nürnberg auf eine extrem spielstarke Mannschaft, hier müssen wir gut arbeiten. Ich bin guter Dinge, unser Team ist gefestigt."

1:1 - was sonst?

Dass der SVS die Spitzenteams ärgern kann, hat er in der Rückrunde immer wieder bewiesen: 1:1 gegen St. Pauli, 1:1 in Bremen, 1:1 in Darmstadt, 1:1 in Heidenheim, 1:1 gegen den HSV. Tippern macht es Sandhausen bei der Auswahl des Resultats also nicht allzu schwer.