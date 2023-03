1:1 gegen Luckenwalde: Mergel rettet Erfurt einen Punkt

Am Dienstag fand das nächste Nachholspiel in der Regionalliga Nordost statt. Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt kam gegen Luckenwalde nur zu einem Remis. Am Montag musste Volkan Uluc in seinem ersten Spiel als Trainer des Berliner AK einen späte Niederlage verkraften.

Erfurt dominiert, trifft aber nicht

Rot-Weiß Erfurt musste sich gegen den FSV Luckenwalde am Dienstagabend mit einem Remis begnügen und verpasste die Möglichkeit, sich an der Spitze auf fünf Punkte abzusetzen. RWE war zunächst zwar spielbestimmend, schaffte es gegen gut gestaffelte Gäste aber nicht, Hochkaräter zu kreieren. Nach der Pause ließ Tavares den Querbalken nach Ablage von Mergel vibrieren - die beste Chance des Spiels bis dato. Der Treffer fiel aber auf der anderen Seite. Ballo berührte den Ball nach einer Ecke mit der Hand, Flath traf aus elf Metern anschließend sicher (67.). Die Erfurter Antwort ließ jedoch nur drei Minuten warten. Osawe fand Mergel, der entschlossen ausglich. In der Schlussphase drückten die Thüringer auf den Siegtreffer, der wollte trotz bester Gelegenheiten aber nicht mehr fallen.

Chemie trifft früh und spät

Der Berliner AK trat am Montag zum ersten Mal unter der Führung von Neu-Trainer Volkan Uluc zu einem Punktspiel an, es kam Chemie Leipzig. Am Ende aber kassierten die Berliner mit dem 1:2 die achte Niederlage aus den letzten neun Partien. Mit der ersten Chance schon ging der Gast in Führung, Mauer köpfte eine Flanke zum 1:0 ein (6.). Auch in Folge ging zunächst von den Gästen mehr Gefahr aus, bevor der BAK besser in Spiel kam und zumindest defensiv stabil stand. Die beste Chance hatten die Berliner kurz vor der Pause, als Yamada vorbei zielte. Nach Wiederanpfiff kam die Heimelf dann auch offensiv besser auf, zeigte die richtige Körpersprache. Ein paar Torannäherungen später war es dann in der Schlussphase Innenverteidiger Chahed, der nach einer verlängerten Hereingabe den 1:1-Ausgleich besorgte (88.). Doch das letzte Wort hatte - wie das erste - der Gast: Eine Müller-Flanke von der Grundlinie landete bei Angreifer Eshele, der das umjubelte 2:1 in die Maschen setzte (89.). Chemie macht mit diesem Dreier vorerst einen Sprung auf Rang fünf.

Babelsberg mit nächstem Sieg

Zweiter Sieg in Folge für den SV Babelsberg: Mit 1:0 gewannen die Potsdamer am Samstag bei Lichtenberg 47. Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Nach einiger Zeit hatten die Gäste zumindest ein optisches Übergewicht zu verzeichnen, Großchancen sprangen im ersten Durchgang aber auf keiner Seite heraus. Dementsprechend ging es torlos in die Kabinen. Auch nach der Pause war in den Strafräumen wenig los, Babelsberg hatte aber weiter mehr vom Spiel. Dementsprechend verdient war der Führungstreffer nach einer Stunde. Rausch flankte, im Zentrum legte Ndualu für Frahn auf, der den Ball über die Linie bugsierte (62.). Anschließend überließ der SVB zunehmend den Gastgebern das Feld, denen gelang aus dem Spiel heraus aber wenig. Es blieb beim 0:1, mit dem die Babelsberger weiter Luft zur Roten Zone schaffen.