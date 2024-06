1:0? Denkste! Handspiel stoppt Hlozeks Jubel

Highlights by MagentaTV 22.06.2024

1:09Bittere Szene für Tschechien und Adam Hlozek. Das vermeintliche 1:0 zählt nicht! Der Ball prallt von Mamardashvili in das Gesicht von Hlozek, von dort an den Arm und dann über die Linie. Auch wenn das Handspiel nicht absichtlich war, so ist es doch regelkonform, dass das Tor nicht zählt.