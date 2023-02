09.02.: Frag Marius! - Welche Bedeutung haben Vereine im eSport?

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Diesmal beantwortet Marius Lauer die Frage, wie wichtig Vereine im eSport sind.

Marius Lauer ist nach dem sehr spannenden Talk, wie man eigentlich eSportler wird, am Donnerstag wieder auf Sendung. Wie gewohnt konntet ihr abstimmen, welcher Frage er dieses Mal nachgehen wird. Mit deutlicher Mehrheit durchgesetzt hat sich: Welche Bedeutung haben Vereine im eSport?

Zu diesem Thema kramt unser Host in den Kindheitserinnerungen: "Warum war es wichtig, als Kind zu einem Fußballverein zu gehen? Man könnte auch irgendwo auf einem Hinterhof spielen, wo es nicht erlaubt ist - Fensterscheiben kaputt gehen. Oder in einer gesteuerten Umgebung mit kleinem Wettkampfcharakter."

Gleiches gelte für den eSport, "warum ist es wichtig, heute in einen eSport-Verein zu gehen?" Eine Antwort auf die Frage, liefert er bereits mit: "Menschen lernen, Respekt gegenüber anderen zu haben, mit Sachen umzugehen, gleichzeitig ist es auch eine Art Scouting Ground, wenn man etwas ambitionierter ist."

Das sind die Gäste

Noch ausführlicher und tiefer wird er die Bedeutung mit seinen Gästen diskutieren. Mit dabei sind Chiara Haller und Marc Helbig. Haller ist Vorstandsvorsitzende vom Verein 1. Berliner eSport Club. Dort koordiniert sie die meisten Vereinsevents und ist Ansprechpartnerin für potenzielle Sponsoren und Partner.

Helbig ist Mitglied und ehrenamtlicher Trainer im Verein. Er gibt öffentliche Trainings in League of Legends für alle Mitglieder und Interessierte. Diese finden online im Discord oder offline im Tulpar Store statt. Außerdem hat er die Tryhard Academy gegründet und leitet diese seit Januar. Dabei trainiert er einen kleinen Spielerkreis von zehn Leuten, sowohl in- als auch out of game.

Wie wichtig Vereine im eSport sind, besprechen die drei am Donnerstag, ab 19:30 Uhr, auf unserem Twitch-Kanal.

Selbstverständlich könnt auch ihr am Stream teilnehmen: Äußert eure Gedanken, schildert eure Erfahrungen oder werdet Fragen los.

Die Streaming-Übersicht für Februar

16.02: kicker eSport Talk: Inklusion im eSport

Der kicker eSport Talk mit Christian Gürnth. kicker eSport

"Inklusion", also das Einbeziehen aller Menschen, ist eins der magischen Worte der heutigen Zeit. Doch wie inklusiv ist eSport eigentlich? Unser Host Christian Gürnth spricht mit Spielerinnen, denen der inklusive Aspekt des eSports am Herzen liegt.

23.02: kicker eSport Trader Talk: Road to the Finals

Der kicker eSport Talk mit Jan 'GamingAlm' Bergmann. kicker eSport

Auch am 23. Februar wird Jan Bergmann erneut seine Trader-Runde zusammenrufen. Mit dabei, wie gewohnt, die hilfreichsten Tipps und Tricks, die euch auf dem Transfermarkt zu Münzen verhelfen.

