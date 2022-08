007-Auktion: Christie's versteigert die Autos von James Bond

Der berühmteste Geheimagent der Welt hat bekanntlich einen gut sortierten Fuhrpark. Einige der Stuntfahrzeuge kommen jetzt unter den Hammer. Unter dem Motto "Bieten für Bond" werden sie am 28. Oktober vom Londoner Auktionshaus Christie’s versteigert. Der Erlös ist verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen zugedacht.

Land Rover Defender 110: Im 007-Streifen "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) lernt der Geländewagen das Fliegen. JLR

Wenn James Bond mal wieder die Welt retten muss, dann geht das nicht ohne spektakuläre Stunts und Verfolgungsjagden ab. Deshalb zählen stets auch hochkarätige Automobile zu den Hauptdarstellern der 007-Streifen. 1962 kam der erste in die Kinos, "James Bond - 007 jagt Dr. No" hieß er, die Titelrolle spielte Sean Connery. In seinem Gefolge verkörperten George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig den berühmtesten Geheimagenten der Welt.

"Bid for Bond"

Das Jubiläum "Sixty Years of James Bond" ist nun für das Londoner Auktionshaus Christie’s der Anlass, einige der automobilen Stunthelden aus dem aktuellen Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" zu versteigern - "Bid for Bond" (Bieten für Bond) lautet das Motto. Als "Headliner" wird die Aston Martin Replica DB5 im Farbton "Silver Birch" bezeichnet, von der sich Christie’s einen Erlös in Höhe von 1,5 bis 2 Millionen Pfund erwartet, umgerechnet bis zu knapp 2,4 Millionen Euro. Den Erlös will der Hersteller der gemeinnützigen Organisationen "The Prince’s Trust" und dem Wohltätigkeitsfonds des Prince of Wales spenden.

Britisch bevorzugt

Automobile Bond-Ikone: Aston Martin DB5. Christie's

Bond (und seine Verfolger) fahren bekanntlich gern Britisches, und so zählen neben Aston Martin auch Jaguar Land und Rover zu den präferierten Marken - nebensächlich dabei, dass JLR inzwischen zum indischen Tata-Konzern gehört. Zur Auktion beigesteuert hat JLR insgesamt vier Fahrzeuge, das beste Verkaufsergebnis könnte der Land Rover Defender 110 mit der Fahrzeug-Identifikationsnummer "007" erzielen, von den perspektivischen Einnahmen - umgerechnet 357.000 bis 594.000 Euro - soll das Britische Rot Kreuz profitieren. Daneben werden Gebote für das Defender-Sondermodell "V8 Bond Edition", einen Range Rover Sport SVR sowie einen Jaguar XF entgegengenommen - in der Eingangssequenz des aktuellen Bond-Films liefern sich gleich zwei XF-Limousinen eine wilde Verfolgungsjagd mit dem Geheimagenten, die wilde Hatz führt durch die Altstadt der süditalienischen Stadt Matera.

Bond-Devotionalien unter dem Hammer

Neben den automobilen Memorabilien gelangen in London auch allerlei andere 007-Devotionalien zur Versteigerung, vom Bond-Bike Triumph Scrambler 1200 XE über verschiedene Kostüme bis hin zu Requisiten wieJudi Denchs ("M") Uhr mit nuklearer Ortungskarte aus "Die Welt ist nicht genug" (1999).

Jaguar XF: Stunt mit zwei Limousinen. JLR

Die Auto-Versteigerung im Rahmen der Christie’s Sonderauktion "Sixty Years of James Bond" findet am 28. September statt. Schon jetzt können die sogenannten Lose online besichtigt werden (www.christies.com/james-bond) - und ab dem 15. September auch leibhaftig in der Londoner King Street, wo das Auktionshaus seine Zentrale hat.