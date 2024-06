0 Gehalt, 100% Leidenschaft: Warum Volunteers für die Champions League so wichtig sind

Beim Final4 der Champions League stehen am Wochenende die vier weltbesten Teams im Vordergrund. Im Hintergrund sorgen die heimlichen Helden dafür, dass die großen Stars wie Mikkel Hansen, Gísli Kristjansson, Dika Mem oder Domagoj Duvnjak in Köln glänzen können. Die Rede ist von zahlreichen Volunteers, ohne die ein Event dieser Größenordnung nicht denkbar wäre. Aber warum machen das so viele Menschen zwischen 18 und 75 freiwillig?

"Volunteers sind das Rückgrat eines jeden Events. Ohne Volunteers könnte man ein Event in der Größe des EHF Final4 nicht so erfolgreich auf die Beine stellen", betont Thomas Schöneich, Pressechef der EHF. In diesem Jahr sind rund 200 Volunteers in den Bereichen Besucherservice, Entertainment, Hotel, Logistik, Medien, Spielfeld und Fahrdienst im Einsatz. Die jüngsten unter ihnen sind gerade einmal 18 Jahre alt, der älteste stolze 75 Jahre.

Die Nachfrage, dabei zu sein, war sogar noch höher: Knapp 400 Handballfreunde haben sich auf die Stellen beworben. "Ich glaube generell, dass der Wille zum Volunteering in den Bereichen, in denen wir Handballevents ausrichten, durchaus weit verbreitet ist", freut sich Schöneich.

Dabei sein ist alles?

Bei so einem erstklassigen Handballevent dabei zu sein, scheint für zahlreiche Handballbegeisterte also Motivation genug zu sein. Eine Aufwandsentschädigung gibt es für mindestens drei Tage Arbeit nicht, doch für das leibliche Wohl ist gesorgt und auch die Einsatzkleidung darf nach dem Final4 als Andenken behalten werden.

"Wenn sich dann - und das ist natürlich immer ein kleiner Balanceakt - inmitten der ganzen Arbeit, die halt gemacht werden muss, noch die Möglichkeit gibt, die ein oder andere Halbzeit eines Champions-League-Halbfinals oder des Finals zu erleben, dann ist das natürlich das Sahnehäubchen", findet Schöneich.

"In fast jedem Bereich gibt es Volunteers, und der Vorteil, den wir in Köln haben, ist einfach der, dass seit vielen, vielen Jahren Volunteers Jahr für Jahr wiederkommen. Wir greifen da auf einen ganz großen Erfahrungsschatz zurück", ergänzt er. Einer dieser Wiederholungstäter ist Thomas Engelke.

2008 war er bei der Fußball-EM in Salzburg das erste Mal als Volunteer tätig. "Ich war damals neugierig, zu sehen, wie es hinter den Kulissen von so einer Sportveranstaltung aussieht." Seit 2011 steht auch das Handball-Final4 in Köln fest in seinem Terminkalender. "Da bin ich dieses Jahr glaube ich das elfte Mal", so der 58-Jährige. Auch bei EM, WM, Olympia-Quali und den EHF European League Finals war er schon das ein oder andere Mal als Volunteer dabei und ist dafür auch gerne mal nach Polen oder Ungarn gereist.

"So etwas wie Urlaub"

Als Volunteer beim Champions-League-Final4 ist Engelke drei volle Tage im Einsatz - ohne Entschädigung. Warum macht der Rechtsanwalt das? "Es ist für mich so etwas wie Urlaub. In diesen Tagen in Köln kann ich komplett abschalten. Den Beruf mit allen Sorgen und Nöten kann man komplett vergessen", erklärt er.

"Man fährt morgens in die Arena rein und verlässt sie abends um 12 Uhr wieder. In der Zwischenzeit könnte die Welt untergehen, man würde es nicht mitbekommen, weil es so eine abgeschlossene Welt ist, in der man da lebt. Das ist für mich Abschalten, Erholung", so Engelke, der den Weg aus Bad Fallingbostel dafür gerne auf sich nimmt.

Eine, die für den Volunteer-Einsatz noch länger unterwegs ist, ist Virag Turcsan. Für die gebürtige Ungarin, die mittlerweile in Dublin lebt, ist es das vierte Final4 in Köln. "Im Moment ist es hauptsächlich wegen der Freundschaft. Ich habe im Laufe der Jahre viele tolle Freunde gefunden, und es ist immer eine tolle Gelegenheit für uns, Zeit miteinander zu verbringen und einen kleinen Beitrag zum Sport zu leisten, den wir alle lieben", so die 30-Jährige.

"Ich habe früher bei großen Sportereignissen gearbeitet, daher kenne ich mich mit Freiwilligenarbeit im Sport schon lange aus. Mein aktueller Job erlaubt es mir nicht, bei diesen Veranstaltungen zu arbeiten, also engagiere ich mich stattdessen als Volunteer", erklärt die Politikwissenschaftlerin.

Dabei teilt sie die gleiche Motivation wie Engelke: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem ich das Final4 als Teil meines Urlaubs betrachte. Ich ziehe es vor, in meiner freien Zeit aktiv zu bleiben und ich mag den Trubel von Handballveranstaltungen. Außerdem baut man im Laufe der Jahre starke Verbindungen und Freundschaften zu den Menschen auf, sodass ein zusätzliches Gemeinschaftsgefühl entsteht, das mich immer wieder motiviert, wiederzukommen."

