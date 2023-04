0:7! RW Ahlen fällt in Düren auseinander - Aachen gewinnt klar in Rödinghausen

Markus Kaya bemängelte zuletzt "die immer gleichen Fehler" seines Teams. Auch in Düren sah RW Ahlen kein Land, fiel nach der Pause komplett auseinander und muss weiter bangen. Siege gab es derweil für Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen und Gladbach II.

Barata-Doppelpack lässt Fohlen-Nachwuchs feiern

Der Nachwuchs der Fohlen sicherte sich den Sieg in Lippstadt in einer ereignisreichen Schlussphase. Nachdem es zur Pause "nur" 1:1 stand - Asallari (40.) glich nach Matters Führung (12.) aus -, brachte Barata die Gladbacher Talente in der 82. Minute in Front. Die Gastgeber steckten aber nicht auf und kamen in der Nachspielzeit durch Lee noch einmal zum Ausgleich. Jedoch hatten auch die Gäste noch einen Pfeil im Köcher, den erneut Barata ins Schwarze setzte (90.+4).

Aachen zieht an Rödinghausen vorbei

Das Duell der Tabellennachbarn gestaltete sich recht eindeutig. Aachen präsentierte sich in Rödinghausen äußerst effizient und nutzte die wenigen Möglichkeiten eiskalt aus. Flottmanns unglückliches Kopfall-Eigentor brachte den Knoten dabei nach 32. Minuten zum Platzen. Held erhöhte noch vor der Pause nach einer schönen Kombination über Andzouana auf 2:0 (38.). Gefährliche Aktionen der Gastgeber suchte man hingegen im ersten Durchgang vergeblich. Aachen bestimmte auch nach Wiederbeginn die Partie und legte in der 53. Minute den dritten Treffer nach. Bapoh durfte fast ungehindert aus dem Mittelfeld Richtung Sechzehner marschieren und von der Strafraumkante abschließen. Nach dem 3:0 gab die Alemannia jedoch die Kontrolle aus der Hand. Rödinghausen kam nun zu deutlich mehr Gelegenheiten. Eine davon nutze Meyer nach Bravo-Sanchez-Querpass zum 1:3 (65.). In der Schlussviertelstunde steigerten sich die Kaiserstädter wieder und schossen durch Müller (75.) und Andzouana (90.) noch einen 5:1-Kantersieg heraus.

Tore in Siegen nur im ersten Durchgang

Ohne Druck für beide Mannschaften entwickelte sich am Samstagnachmittag zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem SC Wiedenbrück ein munterer Kick. Die Gäste nutzten ihre erste gute Möglichkeit zur Führung. Aydinel ließ Jendrusch mit seinem Abschluss ins lange Eck keine Abwehrchance (8.). Doch die Käner antworteten umgehend nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste. Wirtz hatte freie Bahn und behielt die Nerven (13.). Wiedenbrück konzentrierte sich aufs Kontern, die Hausherren machten das Spiel und gingen in der 31. Minute in Führung. Der für den verletzten Kyere eingewechselte Tsuda drehte die Partie nach einem hohen Zuspiel. Doch auch die Gäste ließen sich nicht beirren. Aydinel schnürte mit einem hübschen Schlenzer in der 39. Minute seinen Doppelpack. Nach dem Seitenwechsel ging der Schwung der ersten Hälfte etwas verloren. Zwar hatte Karahan für die Gäste kurz nach der Pause noch eine dicke Gelegenheit, verzog aber. Auch die Ampelkarte von Waldrich in der Schlussphase änderte am Ausgang nichts mehr. Es blieb beim 2:2.

Heinz trifft zum RWO-Sieg

Wattenscheid-Trainer Christian Britscho wollte nach der 2:5-Abreibung gegen Kaan-Marienborn keine großen Wunder mehr beschwören, gab offen zu: "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu akzeptieren, dass wir in diesem Jahr nicht gut genug waren, um in der Regionalliga zu bestehen." Auch am Samstag beim Gastspiel in Oberhausen stimmte zwar die Einstellung, Punkte gab es für die Wattenscheider aber erneut nicht. RWO übernahm früh die Spielkontrolle und nutzte einen Eckball, bei dem Klaß sträflich frei zum Abschluss kam, zum 1:0 (16.). Casalino hatte vor der Pause frei vor Davari die Riesenchance zum Ausgleich, traf aber nur Aluminium (40.). Besser machte es der Angreifer nach Wiederanpfiff, als er aus kurzer Distanz den Ball mit dem Kopf über die Linie drückte. Das Spiel war nun offen. Lerche testete Davari aus über 40 Metern, der Keeper konnte den Ball jedoch noch an den Querbalken lenken. Die Gastgeber hingegen nutzten ihre wenigen Möglichkeiten. Heinz markierte aus dem Gewusel das 2:1 (83.). Im Gegenzug vergab Lerche aus kurzer Distanz die Riesengelegenheit zum Ausgleich und zum Punktgewinn.

Düren deklassiert Ahlen

"Wir machen immer die gleichen Fehler, leisten uns böse Ballverluste und schaffen keine sauberen Abschlüsse", lautete das Fazit von RWA-Coach Markus Kaya nach der Oberhausen-Pleite. In Düren wollte Ahlen diese Fehler freilich abstellen. Der gute Vorsatz war jedoch schon in der 5. Minute obsolet, als Wipperfürth einen Eckball relativ frei in die Maschen drückte. Bis zur Pause hielten die Gäste das Spiel offen. Der Knackpunkt ereignete sich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, als Reithmeir im Laufduell mit Geimer die Notbremse zog und dafür glatt Rot sah. Nach dem Seitenwechsel zeigte RWA in Unterzahl dann Auflösungserscheinungen. Geimer legte in der 52. Minute das 2:0. Simon (68./71.), Harnafi (74.) sowie Schlößer (77.) schraubten das Ergebnis innerhalb von zehn Minuten auf 6:0 in die Höhe. Für den 7:0-Endstand sorgte Brasnic kurz vor dem Ende (87.).

Lemperle erlöst Köln II

Die U 21 des 1. FC Köln steht derzeit ein wenig zwischen Himmel und Hölle. Anderseits scheint der Klassenerhalt nahe, anderseits könnte es mit den womöglich bald aberkannten Punkten aus der Wattenscheid-Partie - derzeit wird noch ein Einspruch verhandelt - und eventuellen Siegen der Konkurrenz auch schnell noch mal nach unten gehen. Am Freitag gegen den SV Straelen haben die Jungböcke aber ihr sportliches Tagesgeschäft mit Bravour gemeistert. In der 30. Minute hatte die bis dato überlegene Effzeh-Reserve die erste Großchance, doch Lemperle schoss im Strafraum einen Verteidiger an, den Nachschuss platzierte Schmid am Kopf von Torwart Winkler, der nicht recht zu wissen schien, wie im geschieht. Auf der Gegenseite prallte nur wenig später ein Kopfball von Baraza an die Latte. Besser machten es die Kölner in der 51. Minute: Schwirten flankte von links auf den langen Pfosten, wo Lemperle die Hereingabe volley versenkte. Zehn Minuten später legte Lemperle im Strafraum quer zu Schmid, der im zweiten Versuch erhöhte. Der SVS, der im ersten Durchgang viel Aufwand betrieb, war damit ausgeknockt, für den Moment konnte sich Köln II auf neun Punkte von Platz 16 distanzieren.

Marquet ragt bei Fortuna Köln heraus

Preußen Münster hat mit dem Aufstieg und der damit verbundenen Qualifikation für den DFB-Pokal seine Saisonziele in der Tasche. Gegen Fortuna Köln konnte es die Hildmann-Elf daher entspannt angehen lassen, musste sich mit dem Anstoß aber rund eine halbe Stunde gedulden, weil die Rheinländer im Stau standen. Als es dann losging, hatte Köln das erste Wort, Lokotsch wurde in der 14. Minute nicht wirklich angegriffen, legte quer auf Marquet, der zum 1:0 traf. Einen etwas fragwürdigen Foulelfmeter nutzte Wooten zum schnellen Ausgleich (17.). Der designierte Meister steigerte sich danach zwar etwas, so richtig drin in der Partie war er allerdings noch immer nicht. Und so nutzte in der 37. Minute Hölscher eine Kopfballverlängerung von Marquet und brachte die Gäste erneut in Führung. Just als sich Preußen nach Beginn des zweiten Durchgangs vor 11.169 Zuschauern ein paar Abschlüsse erarbeitete, erhöhte Köln auf 3:1. Marquet, der übrigens nächste Saison für Alemannia Aachen spielen wird, vollstreckte frei vor SCP-Keeper Müller, der den Ball zwar berührte, aber nicht mehr entscheidend ablenken konnte. Damit war die Partie erzählt, auf den Rängen herrschte aufgrund des kürzlich finalisierten Aufstiegs sowieso beste Laune.

Bocholt bei frustrierten Schalkern

Am Sonntag ist der 1. FC Bocholt gefordert. Unabhängig vom Ahlener Samstags-Ergebnis braucht die Truppe von Marcus John noch Punkte, um endgültig einen Haken ans Saisonziel "Klassenerhalt" zu machen. Im Parkstadion dürfte dem FCB aber nichts geschenkt werden, denn die U 21 des FC Schalke 04 wird sicher auf eine Leistungssteigerung im Vergleich zum 1:4 in Wiedenbrück aus seien.

Zumindest vor diesem Spieltag noch nicht gerettet war die U 23 von Fortuna Düsseldorf, die mit dem Wuppertaler SV einen namhaften und gleichzeitig auch sportlich anspruchsvollen Gegner zu bespielen hat. Mut macht: Beim 0:2 in Münster waren die Fortunen lange Zeit die bessere Mannschaft und darüber hinaus hat das Team von Trainer Nicolas Michaty vorher fünf Ligaspiele am Stück nicht verloren.