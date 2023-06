0:6 im Dritten: Zverev verliert Halbfinale gegen konstanten Ruud glatt

Nach einer schwächeren Leistung ist Alexander Zverev im Halbfinale der French Open ausgeschieden. Casper Ruud schlug den Deutschen mit 6:3, 6:4, 6:0 und fordert Novak Djokovic im Endspiel.

Viel gehadert hatte Alexander Zverev in den vergangenen Monaten, in denen er so gar nicht an die Form früherer Tage heran kam. Seit seiner schweren Verletzung vor einem Jahr - im Halbfinale von Roland-Garros gegen Rafael Nadal - fehlte dem gebürtigen Hamburger die Sicherheit und die Stabilität für große Taten.

Ausgerechnet am gleichen Ort holte sich Zverev in den vergangenen Tagen nun das gute Gefühl zurück. Daran wird auch die klare Niederlage gegen Casper Ruud nichts ändern. Am Freitag war Zverev im Halbfinale gegen den Norweger in fast allen Belangen unterlegen und konnte nie an die Leistungen aus den Siegen über Frances Tiafoe und Grigor Dimitrov anknüpfen.

Gleich seine ersten beiden Aufschlagspiele gab die Nummer 27 der Welt ab. Zwar breakte er beim ersten Mal noch früh zurück, um dann aber gleich wieder 0:40 zurückzuliegen und alle drei Chancen von Ruud abzuwehren - den letzten mit einem spektakulären Rückhand-Cross.

Ruud setzt keine Glanzlichter, ist aber konstant

Zumeist entwickelten sich anfangs längere Rallys ohne viele Variation, wobei Ruud gern die Vorhand auf der kompletten Breite des Spielfelds einsetzte und seine Rückhand umlief. Beim Stand von 2:5 und 15:30 gelang Zverev wieder ein Highlight, als er eine Vorhand mit fast unglaublichem Winkel zum Punktgewinn schlug. Dennoch stand es kurz danach 6:3 für den Weltranglisten-Vierten Ruud.

Der wiederum setzte keine Glanzlichter, war aber der solidere Spieler und machte wenige Fehler. Im zweiten Satz gab Zverev sein frühes eigenes Break schnell her, weil ihm ein Stoppball misslang.

Gemessen an einem Grand-Slam-Halbfinale lieferten sich beide kein hochklassiges Spiel - das war im ersten Halbfinale des Tages bis zur Verletzung von Carlos Alcaraz noch anders gewesen.

Am Ende läuft bei Zverev gar nichts mehr zusammen

Beim Stand von 4:5 und 15:30 aus Sicht des zunehmend verunsicherten Deutschen verursachte ein Platzfehler im zweiten Satz zwei Satzbälle für dessen Kontrahenten. Und als auch dieser Durchgang weg war, lief bei Zverev gar nichts mehr zusammen.

Völlig überhastet schoss er einen Volley weit ins Aus und schenkte Ruud damit erneut das frühe Break im dritten Satz. Bei 0:2 und 40:30 setzte er abermals einen Überkopfball ins Netz, später führte ein Doppelfehler zum nächsten Aufschlagverlust. Letztendlich musste er sogar ein 0:6 im letzten Satz hinnehmen.

Ruud dagegen hielt sein Niveau konstant aufrecht und zog so zum zweiten Mal hintereinander ins Finale von Roland-Garros ein. Im vergangenen Jahr hatte er dort gegen Rafael Nadal keine Chance, diesmal wartet Novak Djokovic.