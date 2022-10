0:5 in München: Darum bewahrheitete sich Saiers böse Vorahnung

Freiburg kassierte im Topspiel in München eine deftige Klatsche. Weil erstmals seit Sommer fast alle SC-Stärken fehlten, bewahrheitete sich eine böse Vorahnung Jochen Saiers. Eine Niederlage am Mittwoch wäre dennoch schmerzhafter.

Schon am Donnerstagabend, nach dem 4:0 in Nantes, setzte Jochen Saier eine präzise Warnung ab: "Gegen Bayern, gerade, wenn sie ein bisschen angestochen sind, kann es auch brutal werden. Es liegt an uns, Topqualität abzuliefern, alles andere wird nicht ansatzweise reichen."

Die böse Vorahnung des Freiburger Sportvorstands bewahrheitete sich am Sonntagabend auf schmerzhafte Weise. Es wurde brutal für die SC-Profis, weil sie so weit wie noch nie in der Saison von der eigenen, bereits öfter gezeigten Topqualität entfernt waren und ein Bayer-Starensemble in Topform das gnadenlos bestrafte. So geriet die erst zweite Saisonniederlage zur deftigen Klatsche.

Die überraschende Harmlosigkeit im eigenen Spiel spiegelte sich besonders in der 26. Minute wider. Beim Stand von 0:1 aus Freiburger Sicht schickte Kevin Schade auf der linken Seite Christian Günter wunderbar in die Tiefe. Der SC-Kapitän hatte ganz viel Platz, nur noch Matthijs de Ligt vor sich und in der Mitte brachte sich Michael Gregoritsch in Stellung. An guten Tagen, wie es sie seit Sommer schon so oft gab, hätte Günter mit seinem starken linken Fuß eine scharfe Hereingabe um den FCB-Innenverteidiger herum auf den schon mit sieben Pflichtspieltreffern dekorierten österreichischen Mittelstürmer serviert, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den Ausgleich markiert hätte.

Günter selbstkritisch nach falscher Entscheidung

In der bitteren Realität an diesem Sonntagabend versuchte der SC-Linksverteidiger jedoch einen zum Scheitern verurteilten Rückpass auf den nachgerückten Ritsu Doan, den Joshua Kimmich ganz locker annehmen und in die andere Richtung abdrehen konnte. "Ich muss da weitergehen, er macht es gut zu. Ich habe eigentlich gedacht, Ritsu kommt dann. Das geht besser auf jeden Fall", analysierte Günter bei DAZN selbstkritisch. Fast alles, was die SC-Profis gegen den Rekordmeister zeigten, geht besser. Und, dass sie es deutlich besser können, haben sie bei zuvor zehn Siegen und drei Unentschieden in 14 Pflichtspielen hinlänglich bewiesen.

Im Duell mit den Bayern fehlten jedoch nahezu alle Stärken, die das Spiel der Mannschaft von Christian Streich bisher so erfolgreich gemacht haben: Energiegeladenes Auftreten, sichere Kombinationen, zupackende Zweikampfführung, effektives Pressing, geradliniges Angriffsspiel mit effizienter Chancenverwertung. Unterm Strich ließ das SC-Team auf beiden Seiten den Punch vermissen. So kam der an sich gute Plan, mit dem Top-Speed des erstmals in dieser Saison startenden Schade die Bayern im Rücken ihrer Abwehr erwischen zu wollen, nicht mal in die Nähe der Umsetzung.

Die wenigen aussichtsreichen Situationen, vor allem in der forschen Anfangsphase, führten nicht zu echter Torgefahr. Neben der Günter-Sequenz wurden vor dem Rückstand die Abschlüsse von Schade und Doan nach gefälligen Kombinationen geblockt. Die einzige echte Torchance verzeichnete Matthias Ginter wenige Minuten nach dem ersten Gegentor in Folge einer Ecke, sein Schuss von der Strafraumkante wurde ins Toraus abgefälscht.

Freiburger Abwehr zeigt ungewohnte Schwächen

Selbst bekamen Ginter und Co. ganz selten Zugriff auf die wirbelnden Bayern-Stars. Gerade das defensive Zentrum offenbarte überraschend große Probleme. Der bislang in dieser Saison so starke Ginter musste das zweite Bayern-Tor, als er im Duell mit Eric Maxim Choupo-Moting dessen Schuss nicht blockte, auf seine Kappe nehmen, während Innenverteidiger-Kollege Philipp Lienhart vor dem 0:4 ein dicker Stellungsfehler unterlief. Die bislang verlässlichen Sechser Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein waren meistens zu weit weg von ihren Gegenspielern, kamen oft erst gar nicht in die Zweikämpfe, waren mit dem hohen Tempo ihrer Gegner schlicht überfordert. Exemplarisch dafür das 3:0, bei dem Leroy Sané das Duo wie Slalomstangen stehen ließ.

Auch die Kollegen außerhalb des Zentrums spielten kaum besser. Es war ein kollektiver Aussetzer nach dem herausragenden Saisonstart. Die sehr anspruchsvolle Meisterprüfung drei Tage nach dem vierten Sieg im vierten Europa-League-Spiel setzte das Streich-Team in den Sand, war auf diesem internationalen Topniveau schlicht nicht konkurrenzfähig. Bei aller Enttäuschung über die in dieser Form unerwarteten Klatsche wird die 20. Niederlage im 23. Gastspiel in München, wo der SC weiter auf den ersten Sieg warten muss, von den SC-Akteuren jedoch zu Recht unaufgeregt eingeordnet.

St. Pauli vor der Brust

"Das ist kein Beinbruch", sagte Günter und es bleibt auch keine Zeit für Frust. Schon am Mittwochabend steht im Pokal gegen St. Pauli die nächste wichtige, eventuell sogar wichtigere Aufgabe an. Die sollten Streich und Co. siegreich gestalten, sonst würde der Traum von der direkten Rückkehr ins Finale schon nach der 2. Runde platzen. Das wäre bei aller Freude über die bisher tolle Saison eine deutlich größere Enttäuschung als die fast schon normale Niederlage bei den Bayern.

Carsten Schröter-Lorenz