0:5 in Gebenbach: Ammerthal weiter im freien Fall - Don Bosco Bamberg gewinnt spät im "Kloster"

Zwei Nachholspiele standen am Mittwochabend auf dem Programm der Bayernliga Nord. Während sich die DJK Gebenbach beim 5:0 gegen die DJK Ammerthal in Topform präsentierte, befindet sich die Hutzler-Elf, die ihren sechsten Tabellenplatz an Don Bosco Bamberg abgeben muss, im freien Fall.

Was ist mit der DJK Ammerthal los? Vor der Winterpause durchaus noch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, haben die Oberpfälzer mittlerweile neun Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Eintracht Bamberg. Auch im vierten Spiel 2022 blieben die Ammerthaler am Mittwochabend erfolglos. Bis auf das bescheidene 2:2-Unentschieden am vergangenen Samstag beim Tabellenvorletzten in Aschaffenburg brachte Ammerthal noch nichts Zählbares aufs Konto. Daran änderte sich auch im Oberpfalz-Derby bei der DJK Gebenbach nichts. Während die eine DJK nämlich in einer absoluten Formkrise steckt, befindet sich die andere seit Jahreswechsel im Aufschwung und blieb zuletzt fünfmal ungeschlagen.

Nichtsdestotrotz startete die Begegnung ausgeglichen. Beide Mannschaften kamen zunächst zu Abschlussgelegenheiten, hatten aber ihr Zielrohr noch nicht korrekt justiert. Mit etwas Glück legte die Heimelf in der 22. Minute dann jedoch vor. Kohler holte sich einen Eckball bei Haller ab und drang in den Strafraum ein. Sein Schussversuch landete abgefälscht hinter Sommerer in den Maschen. Ammerthal hatte wenig später durch Kobrowski die Riesenchance zum Ausgleich, der scheiterte aber am starken Christoph Lindner im Tor der Gebenbacher. Das war es dann auch mit der Herrlichkeit der Hutzler-Elf, die anschließend in den Trott der vergangenen Wochen verfiel und in der Defensive erneut alles andere als sattelfest auftrat. Allen voran Ex-Teamkollege Niko Becker bekamen die Gäste nicht unter Kontrolle. Erst chippte der Angreifer zum 2:0 (36.), zwei Minuten vor der Pause erhöhte er per Kopf weiter und im zweiten Durchgang machte er alleine vor Sommerer seinen Dreierpack perfekt (69.). Für den 5:0-Endstand sorgte in einer zum Schluss doch recht einseitigen Begegnung Jonczy mit einem satten Abschluss. Die DJK Gebenbach verbessert sich durch ihren dritten Serien-Sieg auf den neunten Tabellenplatz. Die DJK Ammerthal büßt eine Position ein und liegt nun auf Rang sieben.

Später Doppelschlag

Neuer Tabellensechster ist die DJK Don Bosco Bamberg, die sich beim SV Seligenporten jedoch lange Zeit schwer tat, nach Platzverweis Buzimkic (59.) und anschließender Elfmeter-Führung durch Trawally aber das Spiel in die richtigen Bahnen lenken konnte. Zwar kämpfte sich Seligenporten zurück und Nyary traf zum Ausgleich (69.), jedoch schlug Bamberg, das zum Schluss in Überzahl logischerweise mehr Körner über hatte, durch Eckstein (86.) und Sperlein (89.) noch einmal doppelt zu. Während Don Bosco in der Tabelle einen Platz klettert, hängen die "Klosterer" weiter auf dem vorletzten Rang fest.