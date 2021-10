0:5, 0:7, 2:6: Bayerns historische Pleiten

Der FC Bayern tanzt für gewöhnlich immer sehr lange in der Saison auf drei Hochzeiten. Im Pokal erwischte es die Münchner jetzt schon wieder früh - und mit 0:5 empfindlich. In der Liga und in Europa gab schon lange keine so schwarze Stunden mehr. Eine kurze Übersicht an historischen Negativerlebnissen.

Pokal: Nie verloren die Bayern höher als in Gladbach

Das 0:5 am Mittwochabend bei Borussia Mönchengladbach ist die höchste Niederlage, die der Rekord-Pokalsieger (20 Triumphe) jemals im DFB-Pokal kassierte. Vor fast 50 Jahren mussten die Münchner schon einmal fünf Gegentore verkraften - am 12. April 1972 verloren Franz Beckenbauer, Paul Breitner & Co. mit 1:5 im Viertelfinal-Rückspiel beim 1. FC Köln. FCB-Torjäger Gerd Müller schoss damals den Ehrentreffer

Bundesliga: Klaus Fischer als Wegbereiter zum größten Alptraum

In der Bundesliga gab es letztmals eine derart krachende Niederlage für den FC Bayern am 9. Dezember 1978. Fortuna Düsseldorf schenkte den Münchnern sieben Tore ein - der heutige Fortunen-Vorstand Klaus Allofs machte per Doppelpack den Anfang zum späteren 7:1. Doch dies war nicht die höchste Bayern-Pleite in der Historie des mittlerweile stolzen Rekordmeisters - gut zwei Jahre zuvor zerlegten die Schalker den FC Bayern im heimischen Olympiastadion mit 7:0 - Klaus Fischer avancierte für Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß mit seinen vier Toren zum Alptraum.

Europapokal: Kopenhagen schenkt Bayern die meisten Tore ein

In der langen Europapokal-Geschichte des FC Bayern findet sich keine Niederlage mit fünf oder mehr Toren Differenz - dafür sieben Duelle mit vier Toren Differenz. Eine besonders heftige Watschn gab es am 22. Oktober 1991 vom dänischen Klub B 1903 Kopenhagen, der den Münchnern im damaligen UEFA-Cup eine 2:6-Niederlage beibrachte. Besonders bitter war auch die Klatsche im Halbfinale des UEFA-Cup am 22. April 1980, als ausgerechnet Bundesligist Eintracht Frankfurt den FC Bayern mit 5:1 sezierte, wenn auch nach Verlängerung. In besonders negativer Erinnerung blieben auch zwei Champions-League-Klatschen gegen die spanischen Granden FC Barcelona und Real Madrid: Gegen die von Pep Guardiola trainierten Katalanen verlor am 8. April 2009 die Klinsmann-Elf im Viertelfinale 0:4, gegen die Königlichen setzte es am 29. April 2014 ebenfalls ein 0:4 - damals hatte Bayern-Trainer Guardiola die Schmach im Halbfinale zu verantworten.