0:4, 4:4, 5:6 - Oilers verlieren bei Schlusslicht Columbus

Die Edmonton Oilers und ihre Leistungsschwankungen: Nach dem 7:2-Erfolg am Donnerstag (Ortszeit) in Pittsburgh unterlag Edmonton am Samstag bei den Columbus Blue Jackets mit 5:6.

Schon nach 74 Sekunden ging Columbus durch Kirill Marchenko in Führung. Die Oilers fanden zunächst überhaupt nicht in die Spur, was sich zunächst auch im Mitteldrittel fortsetzte. Boone Jenner - erneut waren nur 93 Sekunden gespielte - traf zum 2:0 für das Team aus Ohio, Marchenko wenig später zum 3:0 (24.). Nach dem vierten Blue-Jackets-Treffer in der 26. Minute durch Patrik Laine war der Arbeitstag für Keeper Jack Campbell beendet, Stuart Skinner übernahm.

Und plötzlich änderte sich das Bild vollständig. Edmonton rannte nun an - und traf schnell. Warren Foegle verkürzte nur 44 Sekunden nach dem 0:4 (27.), Leon Draisaitl traf in doppelter Überzahl zum 2:4 (30.). Dann kam der große Auftritt des Dominators der aktuellen NHL-Saison Connor McDavid: Der Superstar traf erst nach tollen Solo in Unterzahl (33.), um keine zwei Minuten später mit einem wuchtigen Schlagschuss in den Winkel den Ausgleich herzustellen (35.). Binnen weniger als zehn Minuten war der Vier-Tore-Rückstand egalisiert, McDavid kam im Spiel auf Scorerpunkte.

Hymans Treffer reicht nicht

Doch die Oilers wären nicht die Oilers, wenn sich im dritten Drittel nicht wieder Unkonzentriertheiten eingeschlichen hätten. Jack Roslovic mit einem Doppelpack (50., 55.), brachte Columbus wieder in Führung. Trotz großem Anrennen und dem erneuten Verkürzen von Zach Hyman in der 58. Minute reichte es am Ende nicht mehr zum Ausgleich.

Trotz der Niederlage bleibt Edmonton auf Platz drei in der Pacific Division. Am Dienstag (2.30 Uhr) geht es für Draisaitl & Co. gegen NHL-Spitzenreiter Boston Bruins.

Rangers verlieren - und holen wohl Patrick Kane

Zwei Tage nach dem Transfer von Dmitry Orlov und Garnet Hathaway zu den Boston Bruins gewannen die Washington Capitals mit 6:3 gegen die New York Rangers. T.J. Oshie und Evgeny Kuznetsov erzielten jeweils zwei Tore für die US-Haupstädter.

Die Rangers, die sich vor der Transfer-Deadline bereits mit Vladimir Tarasenko von den St. Louis Blues verstärkt hatten, stehen nach Medienberichten zudem vor der Verpflichtung des dreimaligen Stanley-Cup-Siegers Patrick Kane von den Chicago Blackhawks.