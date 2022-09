0:3 gegen Fulda: Kasseler Horrorstart geht weiter - Homburg fährt nach Offenbach

Die Englische Woche in der Regionalliga Südwest findet am Wochenende mit dem 8. Spieltag seine Fortsetzung. Hessen Kassel kassierte am Freitag im hessischen Duell gegen die SG Barockstadt die sechste Saisonniederlage. Am Samstag stehen weitere sechs Partien an, Primus Ulm ist erst am Sonntag gefordert.

Hessen Kassel unterlag am Freitag der SG Barockstadt Fulda/Lehnerz. IMAGO/Hartenfelser