0:2 nach eineinhalb Minuten: Peterka kassiert mit Buffalo höchste Saisonpleite

Schon früh im ersten Drittel entglitt den Buffalo Sabres das Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers, das letztlich mit 1:5 verloren ging. Die Devils verloren nicht nur ihr Spiel gegen St. Louis, sondern auch Topscorer Jack Hughes an eine Verletzung.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler J.J. Peterka hat mit den Buffalo Sabres die bislang höchste Saisonniederlage einstecken müssen. Am Freitag (Ortszeit) zog das Team aus New York zu Hause mit 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) gegen die Philadelphia Flyers den Kürzeren. Bereits zum Saisonauftakt hatte Buffalo eine Partie mit 1:5 verloren.

Die Sabres kassierten in den ersten eineinhalb Spielminuten bereits zwei Tore und lagen Mitte des zweiten Durchgangs mit 0:4 zurück. Den einzigen Treffer Buffalos bereitete Peterka vor, dem WM-Silbermedaillengewinner gelang damit in seinem elften Saisonspiel der siebte Scorer-Punkt.

Topscorer Hughes verletzt

Die St. Louis Blues bezwangen die New Jersey Devils mit 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Zwar musste St. Louis im ersten Drittel die Verletzung des NHL-Topscorers Jack Hughes verkraften, dafür sprang Kevin Hayes mit zwei Toren und einer Vorlage in die Bresche.

Hughes (15 Assists und 20 Scorerpunkte) krachte unglücklich in die Bande, nachdem er bei einem Schussversuch von Torey Krug gestört wurde und ins Straucheln geraten war. Er konnte aufgrund einer nicht genauer definierten Verletzung am Oberkörper nicht weiterspielen. Am Samstag sollen Untersuchungen eine genauere Diagnose ermöglichen.